یدالله مفتون امینی شاعر و پژوهشگر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کار تفصیلی که روی شعر حافظ انجام میدهد، گفت: مشغول نگارش کتابی به نام "سفری در سفینه حافظ" هستم که این کار به نیمه رسیده و در آن نکات و دقایق در شعر حافظ مورد مداقه قرار میگیرد.
وی ادامه داد: در این اثر 500 بند از شعر حافظ از منظر نکات و دقایقی که در شعر او هست و دیگران کمتر به آن توجه کردهاند تشریح میشود. به اعتقاد خودم این کار اثری قابل توجه و با نکاتی جدید خواهد بود و از جمله کسانی که در مسیر تدوین کتاب بخشهایی از آن را دیده و نظر مثبت داشته بهاءالدین خرمشاهی است.
این شاعر پیشکسوت درباره زمانبندی نگارش و چاپ "سفری در سفینه حافظ" توضیح داد: اواخر آبان با تمرکز نگارش کار را آغاز کردم و فکر میکنم اواخر اسفند ماه به پایان رسیده و اواخر بهار نیز منتشر شود. البته زمینه تحقیقاتی کار به مطالعاتم در 30 سال گذشته بازمیگردد.
امینی با اشاره به اینکه هنوز ناشر اثر قطعی نشده است بیان کرد: این کتاب با همکاری دو ناشر منتشر خواهد شد که یکی از آنها حتماً نشر امرود خواهد بود و ناشر دوم را با مشورت آقای خرمشاهی انتخاب میکنم.
شاعر مجموعه "یک تاکستان احتمال" درباره نسخهای از غزلیات حافظ که به عنوان ماخذ انتخاب کرده است، گفت: من در این کتاب به نسخه علامه قزوینی و قاسم غنی از غزل اول تا چهارصد و نود و پنجم (آخرین غزل حافظ) استناد کردهام.
وی با اشاره به اینکه نسخه خانلری و هوشنگ ابتهاج نیز نسخههایی معتبر از دیوان حافظ هستند، گفت: برای نگارش کتاب اخیر ارجاعاتی به این دو نسخه داشتهام و همچنین سعی کردهام اثری ارائه کنم که نکات جدیدی نسبت به آثار فوقالذکر داشته باشد.
این پژوهشگر در پایان توضیح داد: در این کتاب همچنین نقل قولهایی از شهریار، رهی معیری، هوشنگ ابتهاج و ... در زمینه شعر حافظ داریم که بخشی از آنها به شنیدههای من از آنها بازمیگردد.
