۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۰۳

دقایق شعر لسان‌الغیب از نگاه مفتون امینی با "سفری در سفینه حافظ"

یدالله مفتون امینی در حال نگارش کتابی پژوهشی درباره غزلیات حافظ است که به گفته وی نکات جدیدی در آن مطرح شده است.

یدالله مفتون امینی شاعر و پژوهشگر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره‌ کار تفصیلی که روی شعر حافظ انجام می‌دهد، گفت: مشغول نگارش کتابی به نام "سفری در سفینه حافظ" هستم که این کار به نیمه رسیده و در آن نکات و دقایق در شعر حافظ مورد مداقه قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در این اثر 500 بند از شعر حافظ از منظر نکات و دقایقی که در شعر او هست و دیگران کمتر به آن توجه کرده‌اند تشریح می‌شود. به اعتقاد خودم این کار اثری قابل توجه و با نکاتی جدید خواهد بود و از جمله کسانی که در مسیر تدوین کتاب بخشهایی از آن را دیده و نظر مثبت داشته بهاء‌الدین خرمشاهی است.

این شاعر پیشکسوت درباره زمانبندی نگارش و چاپ "سفری در سفینه حافظ" توضیح داد: اواخر آبان با تمرکز نگارش کار را آغاز کردم و فکر می‌کنم اواخر اسفند ماه به پایان رسیده و اواخر بهار نیز منتشر شود. البته زمینه تحقیقاتی کار به مطالعاتم در 30 سال گذشته بازمی‌گردد.

امینی با اشاره به اینکه هنوز ناشر اثر قطعی نشده است بیان کرد: این کتاب با همکاری دو ناشر منتشر خواهد شد که یکی از آنها حتماً نشر امرود خواهد بود و ناشر دوم را با مشورت آقای خرمشاهی انتخاب می‌کنم.

شاعر مجموعه "یک تاکستان احتمال" درباره نسخه‌ای از غزلیات حافظ که به عنوان ماخذ انتخاب کرده است، گفت: من در این کتاب به نسخه علامه قزوینی و قاسم غنی از غزل اول تا چهارصد و نود و پنجم (آخرین غزل حافظ) استناد کرده‌ام.

وی با اشاره به اینکه  نسخه خانلری و هوشنگ ابتهاج نیز نسخه‌هایی معتبر از دیوان حافظ هستند، گفت: برای نگارش کتاب اخیر ارجاعاتی به این دو نسخه داشته‌ام و همچنین سعی کرده‌ام اثری ارائه کنم که نکات جدیدی نسبت به آثار فوق‌الذکر داشته باشد.

این پژوهشگر در پایان توضیح داد: در این کتاب همچنین نقل قول‌هایی از شهریار، رهی معیری، هوشنگ ابتهاج و ... در زمینه شعر حافظ داریم که بخشی از آنها به شنیده‌های من از آنها بازمی‌گردد.

