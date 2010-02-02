  1. بین الملل
  2. سایر
۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۰۵

برای راضی کردن صهیونیستها؛

برلوسکنی خواستار عضویت رژیم اسرائیل در اتحادیه اروپا شد

برلوسکنی خواستار عضویت رژیم اسرائیل در اتحادیه اروپا شد

با فشار صهیونیستها بر نخست وزیر ایتالیا در پی انتقاد وی از سیاستهای تل آویو، برلوسکنی در موضعی جدید خواستار عضویت رژیم اسرائیل در اتحادیه اروپا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، سیلویو برلوسکنی که هم اکنون سرگرم دیدار از سرزمین های اشغالی است، گفت: اسرائیل باید به عضویت اتحادیه اروپا در آید.

نخست وزیر ایتالیا که روز دوشنبه و در آغاز دیدار سه روزه خود از سرزمین های اشغالی صحبت می کرد، افزود: تا زمانی که من به عنوان یک بازیگر در سیاست باشم عمیق ترین خواسته من آوردن اسرائیل به عضویت دراتحادیه اروپاست.

برلوسکنی برای دیداری سه روزه وارد سرزمین های اشغالی شده و 8 وزیر کابینه اش وی را در این سفر همراهی می کنند.

نشست مشترک دو کابینه رژیم اسرائیل و ایتالیا از جمله برنامه های این سفر است.

برلوسکنی پیشتر از سیاست های شهرک سازی اسرائیل انتقاد و آن را اشتباه توصیف کرده بود و اظهارات اخیر وی کاملاً مغایر و یک چرخش کامل از اظهارات قبلی اوست.

کد مطلب 1028193

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها