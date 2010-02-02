به گزارش خبرنگار مهر، تا نمایشگاه کتاب سال آینده شش عنوان کتاب از نوشتههای ارنست همینگوی توسط نشر افق منتشر میشود که "پیرمرد و دریا" و "مردان بدون زنان" از این جملهاند و هماکنون زیر چاپاند.
رمان "پیرمرد و دریا" ـ که نشر افق نخستین بار است ترجمه عظیما را از آن منتشر میکند ـ به گفته خود همینگوی عصاره همه زندگی و هنر اوست؛ اثری سمبلیک و چندلایه که در عین صراحت و ایجاز، سرشار از ناگفتههاست. برخی از منتقدان، این رمان را هنرمندانهترین اثر او میدانند.
کتاب دیگری که نشر افق به زودی آن را منتشر میکند "مردان بدون زنان" با ترجمه اسدالله امرایی است.
ارنست همینگوی برنده جایزه ادبی نوبل و پولیتزر، نویسندهای تجربهگرا بود که در طول زندگی بارها به استقبال مرگ رفت و البته زخمهای زیادی که برداشت، بر تن داستانهایش نیز حک شدهاند. همینگوی در جنگ ایتالیا، ترکیه، یونان و جنگهای داخلی اسپانیا حضور داشت. داستانهای کوتاه و ادبیات منحصر به فرد او لقب "مرد بزرگ آمریکا" را برایش به ارمغان آورد.
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