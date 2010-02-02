مدیر گروه تولید مثل پژوهشگاه ابن سینا به مهر خبر داد: تلاش محققان کشور برای درمان بیماریهای عروقی با استفاده از ژنومیکس

دکتر علی متولی زاده اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که در حال حاضر بحث ژنومیکس و پروتئومیکس، بحث مطرح جهان است، اظهار داشت: این توانمندی در دنیا ظرف 7 تا 8 سال گذشته ایجاد شده و با توجه به اتمام پروژه ژنوم انسان، کلیه امراض بشر از طریق این فناوری قابل درمان است.

وی ژنومیکس را شناسایی ژنوم انسان تعریف کرد و ادامه داد: کلیه امراض بشر از جمله تمامی انواع سرطانها، آرتروز و بیماریهای عروقی از طریق مطالعه و شناسایی ژن های افراد قابل تشخیص است ضمن آنکه با استفاده از این فناوری قادر هستیم حتی ژن های مستعد به این بیماریها را نیز شناسایی کنیم.

مدیر گروه غدد، تولید مثل و آندرولوژی با تاکید بر این که این فناوری در پیشگیری از بروز بیماری ها کاربرد دارد،اضافه کرد: در این روش پیشگیری، افراد با تغذیه مناسب و بدون استفاده ازدارو، در برابر بیماریها مقاوم می شوند.

وی اضافه کرد: با توجه به شناسایی ژنوم و پروتئین داخل در سلول، داروهای سازگار با سیستم دفاعی بدن فرد تجویز می شود.

مدیر گروه غدد، تولید مثل و آندرولوژی با اشاره به تحقیقات پژوهشگران پژوهشگاه ابن سینا در زمینه فناوری ژنومیکس و کاربردی کردن آن در تشخیص و درمان بیماریها، تاکید کرد: به دلیل متفاوت بودن ژن های افراد شناسایی آنها برای درمان سرطان بسیار مفید است چراکه می توان داروهای موثر بر بدن آن فرد را تجویز کرده و از ارائه هر دارویی که موجب اختلال در بدن وی می شود، پرهیز کرد.

اردکانی با ابراز امیدواری از کاربردی کردن این فناوری در کشور افزود: امیدواریم با کاربردی کردن این فناوری گامهای موثری برای درمان بیماران در کشور برداریم.