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۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۰۲

تکواندو نوجوانان جهان - مکزیک

کمیته ارزیابی هوگوهای الکترونیکی تشکیل می شود

کمیته ارزیابی هوگوهای الکترونیکی تشکیل می شود

در حاشیه رقابتهای تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان کمیته ارزیابی هوگوهای الکترونیکی با هدف بررسی تولیدات جدید تشکیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی تکواندو سال گذشته با تشکیل کمیته بررسی هوگوهای الکترونیکی در جهت رفع برخی نقاط ضعف این هوگوها گام بلند و موثری برداشت. همین کمیته تنها هوگوی ساخته شده شرکت لاجاست را مورد تائید قرار داد.

مدتی پیش هم دو شرکت "آدیداس" و "دی دو" محصولات خود را به فدراسیون ارائه داده و خواستار بررسی و تائید آن شدند. فدراسیون جهانی نیز مترصد فرصتی بود تا با تشکیل جلسه کمیته بررسی هوگوها این کار را انجام دهد.

قرار است در مکزیک و  قبل از جلسه شورای اجرایی فدراسیون جهانی تکواندو کمیته بررسی هوگوهای الکترونیکی به همین منظور  تشکیل می شود .

رقابتهای تکواندو کسب سهمیه المپیک نوجوانان و قهرمانی جهان طی روزهای 9 تا 18 بهمن ماه در مکزیک برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1028210

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