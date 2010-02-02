خدمات فرهنگی به زائران خراسان رضوی ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ناصر نبی زاده صبح سه شنبه در نشست خبری در محل اداره ارشاد اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه نخستین کارگروه فرهنگی اجتماعی ستاد دائمی سفرهای استانی با معاونت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی کار خود را آغاز کرده است، افزود: ریاست ستاد تسهیلات سفرهای استانی با استاندار خراسان رضوی و قائم مقامی این ستاد را فرماندار برعهده دارد.

مسئول ستاد فعالیت های فرهنگی هنری خراسان رضوی هماهنگی و برگزاری جشنواره ها برای زائران، هماهنگی با دبیرخانه ستاد و ارسال گزارش اقدامات انجام شده و فرهنگ سازی از طریق اقلام فرهنگی و برگزاری نمایشگاه را از وظایف کارگروه فرهنگی اجتماعی ستاد سفرهای استانی اعلام کرد.

نبی زاده به اهمیت فعالیت های فرهنگی هنری در ایام نوروز اشاره کرد و افزود: یکی از برنامه ریزی های این کارگروه برقراری هماهنگی های لازم فرهنگی، هنری و اجتماعی برای ورود زائران و گردشگران به شهرستان های این استان است.

وی برگزاری نمایشگاه کتاب، اجرای تئاتر های خیابانی، نمایشگاه عکس و هنرهای تجسمی و زیبا سازی فضای سینماهای شهرستان های استان را از برنامه های این ستاد دانست و اظهار داشت: باید از حضور خیل عظیم گردشگران و زائران در این ایام برای شناساندن ویژگی های فرهنگی، هنری، اجتماعی و تاریخی استان حداکثر استفاده را داشته باشیم.

مسئول ستاد فعالیت های فرهنگی هنری خراسان رضوی تصریح کرد: شهرستان هایی که در مسیر عبور سفرهایی که به مشهد مقدس صورت می گیرد قرار دارند می توانند پیشنهادات و ایده های خود را در حوزه فرهنگی هنری به این کارگروه ارائه نمایند.