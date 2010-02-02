مصرف سوخت در کهگیلویه و بویراحمد 4.5 برابر مصرف جهانی است

اسدالله طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، با اشاره به کاهش سه درصدی مصرف سوخت در سال جاری، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 147میلیون و 382هزار لیتر بنزین در استان مصرف شده و این در حالی است که میزان مصرف بنزین در مدت مشابه سال گذشته 151میلیون 590هزار لیتر بوده است .

طاهری بیان کرد: میزان مصرف نفت سفید نسبت به سال گذشته سه درصد رشد داشته و تاکنون هفت میلیون و 774 هزار لیتر در استان مصرف شده است.

وی تعداد جایگاههای عرضه سوخت در استان را 21 جایگاه عنوان کرد و افزود: در هر ساعت 2760 خودرو می توانند در جایگاههای عرضه سوخت در این استان سوختگیری کنند.

طاهری بیان داشت: در دهه مبارک فجر چهار جایگاه CNG در شهرهای یاسوج، دهدشت و چرام افتتاح می شود.

وی همچنین از اجرای طرح صرفه جویی در مصرف بنزین با نام کهاب و فروش اینترنتی سوخت خبر داد و گفت: اجرای این طرحها در کاهش مصرف سوخت و کاهش مراجعه به جایگاههای عرضه سوخت موثر است.