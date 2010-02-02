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۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۱۲

مصرف سوخت در کهگیلویه و بویراحمد 4.5 برابر مصرف جهانی است

مصرف سوخت در کهگیلویه و بویراحمد 4.5 برابر مصرف جهانی است

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کهگیلویه و بویراحمد میانگین مصرف سوخت در این استان را 4.5 برابر مصرف جهانی عنوان کرد و گفت: لازم است رسانه ها در خصوص مصرف سوخت فرهنگسازی کنند.

اسدالله طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، با اشاره به کاهش سه درصدی مصرف سوخت در سال جاری، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 147میلیون و 382هزار لیتر بنزین در استان مصرف شده و این در حالی است که میزان مصرف بنزین در مدت مشابه سال گذشته 151میلیون 590هزار لیتر بوده است.

طاهری بیان کرد: میزان مصرف نفت سفید نسبت به سال گذشته سه درصد رشد داشته و تاکنون هفت میلیون و 774 هزار لیتر در استان مصرف شده است.

وی تعداد جایگاههای عرضه سوخت در استان را 21 جایگاه عنوان کرد و افزود: در هر ساعت 2760 خودرو می توانند در جایگاههای عرضه سوخت در این استان سوختگیری کنند.

طاهری بیان داشت: در دهه مبارک فجر چهار جایگاه CNG در شهرهای یاسوج، دهدشت و چرام افتتاح می شود.

وی همچنین از اجرای طرح صرفه جویی در مصرف بنزین با نام کهاب و فروش اینترنتی سوخت خبر داد و گفت: اجرای این طرحها در کاهش مصرف سوخت و کاهش مراجعه به جایگاههای عرضه سوخت موثر است.

کد مطلب 1028217

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