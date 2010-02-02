انتخابات ماه مارس عراق باید سالم برگزار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "کریستوفر هیل" در مصاحبه با از آسوشیتدپرس در ادامه افزود : دموکراسی نوپای عراق نیازمند آن است که رای دهندگان و رقیبان انتخاباتی نتایج انتخابات را قبول کنند و بازندگان انتخابات نیز بصورتی آرام صحنه را ترک کنند.

سفیر ایالات متحده در بغداد در گفت : انتخابات 7 مارس عراق به احتمال بسیار بالا مسیر این کشور و آینده آن را پس از خروج آمریکا ترسیم می کند. این انتخابات همچنین آزمایشی خواهد بود برای همکاری گروه های شیعه و سنی عراق برای حل مشکلات و ناآرامی های عراق.

وی در ادامه با اشاره به رد صلاحیت عده ای از شخصیت های سیاسی عراق برای شرکت در انتخابات پارلمانی، مدعی وجود لیستی سیاه در دولت عراق شد که عمده نفرات این لیست را چهره های سنی و مابقی را شیعیان تشکیل می دهند.

هیل در ادامه گفت : امیدوارم دولت عراق توضیح کاملی از دلایل خود برای رد صلاحیت این افراد ارائه کند. نمی خواهیم وضعیتی پیش بیاید که گروهی از مردم و یا برخی گروه های سیاسی نتیجه انتخابات را قبول نداشته باشند زیرا این موضوع موجب پیچیده شدن اوضاع امنیتی عراق می شود.

این در حالی است که در روزهای گذشته رئیس هیئت علمای مسلمین عراق -شاخه جنوب- اظهار داشت: آمریکا برای بازگرداندن حزب بعث به عراق تلاش می کند.

شیخ خالد الملا خاطرنشان کرد که آمریکا با کمک برخی از اعضای نمایندگان پارلمان عراق از جمله "ظافر العانی" و "صالح المطلک" برای بازگرداندن حزب بعث به عرصه سیاسی عراق تلاش می کنند.

وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: برخی اعضای پارلمان طی 4 سال گذشته برای به تاخیر انداختن تصویب قوانینی در راستای خدمت به شهروندان تلاش می کنند. ما این افراد را مشخص کرده ایم و اجازه نخواهیم داد بار دیگر در پارلمان آتی چنین اتفاقی رخ دهد.

خاطرنشان می شود که کمیته بازخواست و عدالت اخیرا در تصمیمی اعلام کرد که 516 نفر از نامزدهای انتخاباتی از جمله "صالح المطلک" و "ظافر العانی" که وابسته به حزب منحله بعث هستند حق شرکت در انتخابات پارلمانی عراق را نخواهند داشت.

انتخابات پارلمانی عراق قرار است هفتم مارس( شانزدهم اسفند) برگزار می شود.