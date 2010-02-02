شب گذشته، 12 بهمن مراسم افتتاح دومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد. محمد حسین ایمانی خوشخو، معاون هنری وزارت ارشاد در بخشی از این مراسم ضمن قرائت پیام محمد حسینی، وزیر ارشاد با بیان اینکه این جشنواره از ابتدا خواست هنرمندان تجسمی بود، گفت: این روزها مسئله اختصاص نیم درصد اعتبار دستگاه های دولتی برای خرید آثار هنری در مجلس مطرح است. سال گذشته این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب شد و دلگرمی برای هنرمندان تجسمی ایجاد کرد. اما پس از آن در کمیسیون تلفیق مجلس رد شد .. امسال درخواست ما از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که دستگاه ها را موظف کنند تا نیم درصد از اعتبارات عمرانی خود را به خرید آثار هنری اختصاص دهند.

وی در مورد جزئیات این طرح ابراز داشت: بخش زیادی از بودجه عمرانی ادارت دولتی صرف خرید تزئینات می‌شود.درخواست ما از مجلس این است که نیم درصد از این اعتبارات عمرانی به خرید آثار هنری اختصاص پیدا کند و دستگاه‌ها موظف باشند بخشی از بودجه عمرانی سالانه خود را در این راه مصرف کنند.

محمود شالویی، مدیر امور تجسمی کشور نیز در ادامه با اشاره به اینکه به منظور پیگیری برای تصویب این موضوع در مجلس حضور یافته است، افزود: به نمایندگی از طرف معاونت هنری وزارت ارشاد در مجلس حضور یافتم تا این بحث را دنبال کنم. نمایندگان هم با روی خوش از چنین طرحی استقبال کردند و قرار شد از 17 بهمن با جدیت به دنبال تصویب بودجه خرید آثار هنری توسط ادارات دولتی باشند . به احتمال زیاد این بودحه در سال 89 به دو برابر پیشنهاد سال قبل یعنی نیم درصد می رسد و با این ترتیب سال آینده حداقل 10 برابر سال 88 اثر خریداری می‌شود.

او تصویب این طرح را مقدمه خوبی برای رونق خرید و فروش آثار هنری برشمرد:موظف شدن دستگاه دولتی برای خرید آثار هنری را باید به فال نیک گرفت چون تا چند روز دیگر اکسپو هم برگزار می‌شود و جای خوشبختی دارد که بخش خصوصی در چرخه اقتصاد هنر فعالیت می کند.

شالویی اما از نمایش آثار جشنواره هنرهای تجسمی فجر در نگارخانه های خارجی خبر داد: از آنجا که جشنواره هنرهای تجسمی فجر سال87 موفق بود و میزان شرکت کنندگان امسال نسبت به دوره اول افزایش یافته، تصمیم گرفتیم گزیده‌ای از آثار جشنواره را که قابلیت تکثیر دارند، در نگارخانه های مرکز هنرهای تجسمی در هلند و ایتالیا به نمایش بگذاریم.

به گفته وی علاوه بر رشته کاریکاتور که به صورت بین المللی برگزار می شود، در بخش نقاشی جشنواره هم هنرمندانی از کشورهای فرانسه و هلند آثارشان را به نمایشگاه ارسال کرده اند.

همچنین عباس میرهاشمی، دبیرکل دومین جشنواره هنرهای تجسمی با ذکر اینکه در جشنواره امسال 1006 اثر از 741 هنرمند به نمایش گذاشته می شود، گفت:ایجاد تعامل میان هنرمندان داخلی و خارجی و شناسایی هنرمندان مستعد داخلی از جمله اهداف جشنواره است که توسط شورای سیاست گذاری تعیین شده. ما امسال از تمام استان ها برای حضور در جشنواره شرکت کنندگانی داشتیم که نشاندهنده موفقیت سیاست تمرکز زدایی است.

دومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر از 12 بهمن به مدت یک ماه در تهران و چهار استان گلستان، خوزستان، سمنان و یزد نیز همزمان آثاری از جشنواره را در معرض دید عموم قرار می دهند. عصر امروز، 13 بهمن نیز مراسم افتتاح بخش رقابتی جشنواره هنرهای تجسمی فجر در موسسه فرهنگی هنری صبا و فرهنگساری نیاوران برگزار می شود.