محل احداث پلیس راه گیلاوند دماوند خودش عامل حادثه است

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، جاده آبعلی که در مسیر خود از شهرهای شمال شرق استان تهران مانند پردیس، بومهن، گیلاوند، آبعلی و سایر مناطق تجاری و مسکونی عبور می کند تنها جاده ترانزیت کالا بین پایتخت و کشورها، استانها و مناطق شمالی ایران نیز محسوب می شود.

اما این شاهراه پر اهمیت به دلایل مختلفی نظیر کمبود عرض جاده در بومهن، وجود معبر خطرناک پیچ شیطان آبعلی با ساختی غیر اصولی، سرازیری پر حادثه جاجرود و فقدان کمربندی در برخی نقاط حساس در زمره مخاطره آمیزترین مسیرهای تجاری کشور قرار دارد.

یکی از نگرانیهای مسئولین شهرستان دماوند در رابطه با این جاده، جانمایی نامناسب ساختمان پلیس راهنمایی و رانندگی شهر گیلاوند است.

محل کنونی ساختمان پلیس راهنمایی و رانندگی مخاطره آمیز است

رئیس اداره راه شهرستاه دماوند در خصوص این معضل به خبرنگار مهر گفت: ساختمان پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان دماوند به دلیل فقدان پارکینگ، احداث در عرض کم جاده و توقف خودروهای عازم به مناطق شمالی کشور به منظور ثبت ساعت در حال تبدیل شدن به نقطه ای حادثه خیز است.

محمد رضا موسوی ادامه داد: در صورت توقف یک یا دو تریلر در مقابل این محل، جاده به شکل خطرناکی باریک شده و اگر همزمان خودرویی دیگر قصد دور زدن، تغییر مسیر و یا پارک داشته باشد معبر کاملا مسدود خواهد شد.

این مسئول با اشاره به پیشنهادات اداره مطبوع خود پیرامون برون رفت از این مشکل اظهار داشت: تا کنون پیشنهاداتی از سوی اداره راه این شهرستان به اشکال مختلف و در نشستهای گوناگون مرتبط با این موضوع ارائه شده که می توان از آن جمله به انتقال هزار متری مکان پلیس راه به سمت تهران و استقرار در میانه سرازیری اشاره کرد.

وی ادامه داد: همچنین این محل جدید دارای محاسنی مانند فضای کافی جهت احداث پارکینگ و باسکول، عرض مناسب برای توقف خودرو و ثبت ساعت، ورود با شتابی مناسب به داخل محدوده شهر بعد از رفع نسبی خستگی و ایجاد تمرکز لازم حاصل از توقف کوتاه است.

وی یادآور شد: انجام این راهکار تا اتمام ساخت و احداث طرح جاده کمربندی دماوند می تواند به صورت مسکن وار از وقوع حوادثی مانند آنچه که در سال گذشته رخ داد جلوگیری کند.

موسوی سامانه ترمز را وسیله کنترل سرعت خودرو ندانست و بیان داشت: وسیله کنترل سرعت خودرو کامیونت حرکت با دنده سنگین است و اینکه ترمز می تواند همواره یاریگر رانندگان در جلوگیری از وقوع تصادفات باشد تصوری واهی است.

رئیس اداره راه شهرستان دماوند پیرامون اختلافات با شهرداری دماوند در رابطه با بلوار آیت الله خامنه ای خاطر نشان کرد: هیچ اختلافی بین این دو دستگاه دولتی وجود نداشته و تنها درخواستی که اداره راه دماوند از دستگاههای متولی این بلوار دارد مشورت، هماهنگی و تطابق طرحهای در حال انجام با قوانین و استانداردهای وزارت راه است.

نصب سرعت گیر در معابر شهری یا ترانزیتی ممنوع است

این مسئول با بیان این مطلب که نصب سرعت گیر توهین به رانندگان است، افزود: بر طبق مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران که طی نشستی در مهر ماه سال گذشته و به ریاست استاندار تهران برگزار شد ممنوعیت نصب سرعت گیر در معابر شهری یا ترانزیتی اعلام و بدین ترتیب اجرای آن برای هر ارگانی غیر قانونی است.

وی ادامه داد: رانندگان قبل از رسیدن به بلوار آیت الله خامنه ای از طریق بیلبوردهای مختلف نزدیک شدن به مناطق مسکونی، پلیس راه، و اطلاعات چگونگی تنظیم سرعت را بارها مشاهده می کنند که با کمی دقت وقوع سوانح رانندگی به حداقل خواهد رسید.

محمدرضا موسوی در پایان پروژه های بهسازی محور روستای مشاء، تعریض و روکش آسفالت فاز یک محور وادان به طول شش کیلومتر و احداث راه روستایی را به عنوان طرحهای آماده بهره برداری اداره راه شهرستان دماوند برشمرد.