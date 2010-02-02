به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، رقابتهای بدمینتون بینالمللی ویژه دهه فجر از فردا(چهارشنبه) در تهران آغاز خواهد شد. رقابتهایی که قرار است در بیستمین سال تولدش متفاوت از همیشه و در یک سطح بالاتر برگزار شود.
مسابقات بدمینتون بینالمللی دهه فجر به عنوان یک رویداد ثبت شده در تقویم فدراسیون جهانی این رشته (BWF) هر سال و در همین ایام با حضور میزبان بدمینتونبازانی از کشورهای مختلف جهان برگزار می شود.
پاکستان، چین و اتریش تنها کشورهای خارجی بودند که نمایندگان آنها سال 1369 و دراولین دوره این رقابت ها شرکت کردند. از آن سال به بعد کشورمان بدون حتی یک سال وقفه برگزارکننده این مسابقات بوده است تا امسال که قرار است بیستمین دوره این رقابتها برگزار شود اما با سطحی متفاوت از همیشه
19 دوره پیشین مسابقات بدمینتون بینالمللی دهه فجرتحت عنوان "International Tournament" برگزار میشد که پایینترین سطح رقابتهای بینالمللی در فدراسیون جهانی این رشته محسوب میشود. اما بنابر تشخیص و تایید مدیران جهانی بدمینتون در BWF از امسال این رقابتها با یک پله ارتقا تحت عنوان "International Challenge" برگزار خواهد شد.
اولین تغییری که بعد از نام و عنوان و به واسطه همین یک پله ارتقا در مسابقات بدمینتون بینالمللی دهه فجر ایجاد شد افزایش جایزه نقدی در نظرگرفته شده از 5 هزار دلار به 15 هزار دلار بود که البته تاثیری قابل توجه دیگری هم به دنبال داشته است. طوریکه به واسطه همین دوتغییر مهم و عمده، بیستمین دوره مسابقات بدمینتون بینالمللی دهه فجر با استقبال چشمگیرتری از سوی کشورهای مختلف و به خصوص قدرتهای جهانی شرق آسیا روبرو بوده است.
البته از نظر کمیت اوج مسابقات بدمینتون بینالمللی دهه فجر به سال 1382باز میگردد که علاوه بر ایران نمایندگان 25 کشور آسیای و جهانی دیگر هم برای سفر به ایران اعلام آمادگی کرده بودند. اما امسال با وجود برگزاری بازیها به صورت "International Challenge" تنها 14 کشور آسیایی و اروپایی ورزشکاران خود را برای سفر به ایران معرفی کردهاند. البته با این ویژگی که در میان آنها قدرتهای شرق آسیا همچون ژاپن، مالزی و هند هم حضور دارند. ژاپنیها که بعد از چند دوره غیبت به ایران میآیند. مسئولان مالزی و هند هم این بار بهترینهای خود در رنکینگ جهانی را در تیم اعزامی به ایران قرار داده اند.
با این اوصاف انتظار میرود که پیکارهای2010 بینالمللی بدمینتون دهه فجر در سطح کیفی به مراتب بهتری نسبت به همیشه برگزار شود. چون همیشه چیز برای برگزاری اینگونه دیدارها مهیاست. از اعتبار سطح بازیها درBWF گرفته تا جایزه نقدی و جایگاه جهانی بدمینتونبازان شرکتکننده.
محمدرضا پوریا سرپرست فدراسیون بدمینتون در این رابطه اظهارداشت" نباید غیر از این اتفاق بیفتد. چون قدرت بدمینتون جهان در اختیار آسیاییها و به خصوص شرق این قاره است. کسانیکه قرار است با بهترین نفرات خود در مسابقات امسال شرکت کنند. امیدواریم همه شرکت کنندگان به طور جدی با یکدیگر رقابت داشته باشند نه به قصد تجربه و خودآموزی در ابتدای سال میلادی."
در این دوره از مسابقات بدمینتون بینالمللی دهه فجر که قرار است تا 17 بهمن ماه ادامه داشته باشد، 80 ورزشکار داخلی و خارجی در دو بخش مردان و زنان با هم رقابت خواهند داشت. کاوه مهرابی، علی شاه حسینی، محمدرضا خردمندی، محمدرضا خانجانی، غلامرضا باقری، اشکان فصاحتی، سروش اسکندری، شهرام کرمی، امید کرمی، حسن متقی (بزرگسالان)، بهراد برمایه ور، ارسلان زرقان، فرزین خانجانی، صدرا صادقی (جوانان)، محمد طاهرزاده، محمدرضا باقری، علیرضا فقفودی و رامین اسدزاده (نوجوانان) 18 بدمینتونباز کشورمان در بخش مردان این دوره از مسابقات هستند.
همچنین نگین امیریپور، سحر زمانیان، صابره کبیری، صحابه فرد، سمیرا زراع، مولود اسماعیلی (بزرگسالان) و آرام سجادی، سارا دلاوری، یاسمن جباری، زینب عبدالکریمی، طناز بهجت نیا (جوانان) و سمانه هفت برادران، هانیه هویدا، ملیکا مطلبی، ثریا آقایی و شیرین بیگی ( نوجوانان) تیم 16 نفره کشورمان را در بخش بانوان تشکیل میدهند.
"نوا آرمادا" اندونزیایی همراه با مرتضی ولی درویش، حسن بزرگزاد و آرش عبدالمحدیان هدایت این بازیکنان تا پایان بازیها بر عهده خواهند داشت.
ورزشکاران کشورمان در دوره پیشین این رقابت ها موفق شدند در بخش انفرادی و دوبل مردان توسط محمدرضا خردمندی و ترکیب شاهحسینی - خردمندی صاحب عنوان قهرمانی شوند. اما این عنوان در بخش بانوان از آن "پوتری" و تیم دوبل "اپیکه" و "پوتری" از ترکیه شد که در دیدار نهایی موفق به شکست نمایندگانی از مالزی شده بودند.
سرپرست فدراسیون بدمینتون امیدوار است نمایندگان ایران در رقابتهای امسال در هر دو بخش مردان و زنان به مراحل بالا و قهرمانی دست یابند هرچند که میسر شدن این امر خیلی آسان نخواهد بود: " امسال رقابت برای کسب عنوان های برتر خیلی سخت خواهد بود چون ظاهرا همه تیمهای شرکتکننده و به خصوص آسیاییها بهترینهای خود را به ایران میآورند. با این حال امید زیادی داریم که مردان کشورمان بتوانند قهرمانی دوره پیش را تکرار کنند و بانوان هم از کورس قهرمانی عقب نمانند. البته اگر آنها خودشان هم امید داشته باشند و همت کنند."
بیستمین دوره مسابقات بدمینتون بین المللی دهه فجر در مجموعه شهید شیرودی تهران ادامه خواهد داشت. این برای سیزدهمین بار است که تهران میزبان این رقابتهاست. اصفهان (3 بار)، شیراز، زنجان، یزد و سمنان دیگر شهرهایی هستند که مسئولان ورزش و بدمینتون آنها تجربه برگزاری این رقابت ها را دارند.
به غیر از خانم "هدام" عراقی دیگر داورانی که قضاوت دیدارهای این دوره از رقابتها را بر عهده دارند، همگی ایرانی هستند، 10 داور مرد و 8 داور زن که بینالمللی، ملی یا درجه یک هستند. همچنین احمد آزاد پهوان به عنوان نماینده ایرانی کنفدارسیون بدمینتون آسیا نظارت این مسابقات را بر عهده دارد.
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