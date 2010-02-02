به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، رقابت‎های بدمینتون بین‎المللی ویژه دهه فجر از فردا(چهارشنبه) در تهران آغاز خواهد شد. رقابت‎هایی که قرار است در بیستمین سال تولدش متفاوت از همیشه و در یک سطح بالاتر برگزار شود.

مسابقات بدمینتون بین‎المللی دهه فجر به عنوان یک رویداد ثبت شده در تقویم فدراسیون جهانی این رشته (BWF) هر سال و در همین ایام با حضور میزبان بدمینتون‎بازانی از کشورهای مختلف جهان برگزار می شود.

پاکستان، چین و اتریش تنها کشورهای خارجی بودند که نمایندگان آنها سال 1369 و دراولین دوره این رقابت ها شرکت کردند. از آن سال به بعد کشورمان بدون حتی یک سال وقفه برگزارکننده این مسابقات بوده است تا امسال که قرار است بیستمین دوره این رقابت‎ها برگزار شود اما با سطحی متفاوت از همیشه

19 دوره پیشین مسابقات بدمینتون بین‎المللی دهه فجرتحت عنوان "International Tournament" برگزار می‎شد که پایین‎ترین سطح رقابت‎های بین‎المللی در فدراسیون جهانی این رشته محسوب می‎شود. اما بنابر تشخیص و تایید مدیران جهانی بدمینتون در BWF از امسال این رقابت‎ها با یک پله ارتقا تحت عنوان "International Challenge" برگزار خواهد شد.

اولین تغییری که بعد از نام و عنوان و به واسطه همین یک پله ارتقا در مسابقات بدمینتون بین‎المللی دهه فجر ایجاد شد افزایش جایزه نقدی در نظرگرفته شده از 5 هزار دلار به 15 هزار دلار بود که البته تاثیری قابل توجه دیگری هم به دنبال داشته است. طوریکه به واسطه همین دوتغییر مهم و عمده، بیستمین دوره مسابقات بدمینتون بین‎المللی دهه فجر با استقبال چشمگیرتری از سوی کشورهای مختلف و به خصوص قدرت‎های جهانی شرق آسیا روبرو بوده است.

البته از نظر کمیت اوج مسابقات بدمینتون بین‏المللی دهه فجر به سال 1382باز می‎گردد که علاوه بر ایران نمایندگان 25 کشور آسیای و جهانی دیگر هم برای سفر به ایران اعلام آمادگی کرده بودند. اما امسال با وجود برگزاری بازی‏ها به صورت "International Challenge" تنها 14 کشور آسیایی و اروپایی ورزشکاران خود را برای سفر به ایران معرفی کرده‎اند. البته با این ویژگی که در میان آنها قدرت‎های شرق آسیا همچون ژاپن، مالزی و هند هم حضور دارند. ژاپنی‎ها که بعد از چند دوره غیبت به ایران می‎آیند. مسئولان مالزی و هند هم این بار بهترین‎های خود در رنکینگ جهانی را در تیم اعزامی به ایران قرار داده اند.

با این اوصاف انتظار می‎رود که پیکارهای2010 بین‏المللی بدمینتون دهه فجر در سطح کیفی به مراتب بهتری نسبت به همیشه برگزار شود. چون همیشه چیز برای برگزاری اینگونه دیدارها مهیاست. از اعتبار سطح بازی‌ها درBWF گرفته تا جایزه نقدی و جایگاه جهانی بدمینتون‎بازان شرکت‌کننده.

محمدرضا پوریا سرپرست فدراسیون بدمینتون در این رابطه اظهارداشت" نباید غیر از این اتفاق بیفتد. چون قدرت بدمینتون جهان در اختیار آسیایی‎ها و به خصوص شرق این قاره است. کسانیکه قرار است با بهترین نفرات خود در مسابقات امسال شرکت کنند. امیدواریم همه شرکت کنندگان به طور جدی با یکدیگر رقابت داشته باشند نه به قصد تجربه و خودآموزی در ابتدای سال میلادی."

در این دوره از مسابقات بدمینتون بین‎المللی دهه فجر که قرار است تا 17 بهمن ماه ادامه داشته باشد، 80 ورزشکار داخلی و خارجی در دو بخش مردان و زنان با هم رقابت خواهند داشت. کاوه مهرابی، علی شاه حسینی، محمدرضا خردمندی، محمدرضا خانجانی، غلامرضا باقری، اشکان فصاحتی، سروش اسکندری، شهرام کرمی، امید کرمی، حسن متقی (بزرگسالان)، بهراد برمایه ور، ارسلان زرقان، فرزین خانجانی، صدرا صادقی (جوانان)، محمد طاهرزاده، محمدرضا باقری، علیرضا فقفودی و رامین اسدزاده (نوجوانان) 18 بدمینتون‎باز کشورمان در بخش مردان این دوره از مسابقات هستند.

همچنین نگین امیری‎پور، سحر زمانیان، صابره کبیری، صحابه فرد، سمیرا زراع، مولود اسماعیلی (بزرگسالان) و آرام سجادی، سارا دلاوری، یاسمن جباری، زینب عبدالکریمی، طناز بهجت نیا (جوانان) و سمانه هفت برادران، هانیه هویدا، ملیکا مطلبی، ثریا آقایی و شیرین بیگی ( نوجوانان) تیم 16 نفره کشورمان را در بخش بانوان تشکیل می‏دهند.

"نوا آرمادا" اندونزیایی همراه با مرتضی ولی درویش، حسن بزرگزاد و آرش عبدالمحدیان هدایت این بازیکنان تا پایان بازی‎ها بر عهده خواهند داشت.

ورزشکاران کشورمان در دوره پیشین این رقابت ها موفق شدند در بخش انفرادی و دوبل مردان توسط محمدرضا خردمندی و ترکیب شاه‎حسینی - خردمندی صاحب عنوان قهرمانی شوند. اما این عنوان در بخش بانوان از آن "پوتری" و تیم دوبل "اپیکه" و "پوتری" از ترکیه شد که در دیدار نهایی موفق به شکست نمایندگانی از مالزی شده بودند.

سرپرست فدراسیون بدمینتون امیدوار است نمایندگان ایران در رقابت‎های امسال در هر دو بخش مردان و زنان به مراحل بالا و قهرمانی دست یابند هرچند که میسر شدن این امر خیلی آسان نخواهد بود: " امسال رقابت برای کسب عنوان های برتر خیلی سخت خواهد بود چون ظاهرا همه تیم‏های شرکت‏کننده و به خصوص آسیایی‏ها بهترین‏های خود را به ایران می‎آورند. با این حال امید زیادی داریم که مردان کشورمان بتوانند قهرمانی دوره پیش را تکرار کنند و بانوان هم از کورس قهرمانی عقب نمانند. البته اگر آنها خودشان هم امید داشته باشند و همت کنند."

بیستمین دوره مسابقات بدمینتون بین المللی دهه فجر در مجموعه شهید شیرودی تهران ادامه خواهد داشت. این برای سیزدهمین بار است که تهران میزبان این رقابت‏هاست. اصفهان (3 بار)، شیراز، زنجان، یزد و سمنان دیگر شهرهایی هستند که مسئولان ورزش و بدمینتون آنها تجربه برگزاری این رقابت ها را دارند.

به غیر از خانم "هدام" عراقی دیگر داورانی که قضاوت دیدارهای این دوره از رقابت‎ها را بر عهده دارند، همگی ایرانی هستند، 10 داور مرد و 8 داور زن که بین‎المللی، ملی یا درجه یک هستند. همچنین احمد آزاد پهوان به عنوان نماینده ایرانی کنفدارسیون بدمینتون آسیا نظارت این مسابقات را بر عهده دارد.