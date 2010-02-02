کاهش 10 درصدی تصادفات درون شهری در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مسعود آبائی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در اراک اظهار داشت: در 10 ماهه گذشته 11 هزار و 904 تصادف درون شهری در شهرهای مختلف استان به وقوع پیوسته است.

وی با بیان اینکه تعداد تصادفات خسارتی نسبت به مدت مشابه سال قبل 16 درصد کاهش داشته است، تصریح کرد: تصادفات فوتی به وقوع پیوسته در این مدت 106 مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک نفر کاهش داشته است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مرکزی ادامه داد: بیشترین کاهش تصادفات فوتی مربوط به شهر اراک با 14 درصد کاهش بوده است که اصلاح کمربندی ‌های شمالی و جنوبی نقش موثری در کاهش میزان تصادفات داشته است.

آبائی بیان داشت: تصادفات خسارتی و وفوتی رخ داده در این مدت در شهر اراک در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب 18 و 30 درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین کشته شدگان تصادفات مربوط به عابرین پیاده بوده است، خاطرنشان کرد: 14 درصد از کشته شدگان تصادفات با 15 نفر مربوط به رانندگان، 30 درصد با 32 نفر مربوط به رانندگان موتورسیکلت، 41.4 درصد با 44 نفر مربوط به عابران پیاده و 14.2 درصد با 15 نفر مربوط به سرنشین بوده است که از مجموع فوت شدگان 72 درصد را مردان و مابقی را زنان تشکیل می ‌دهند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مرکزی ادامه داد: از مجموع فوت شدگان 45 نفر در اراک، 28 نفر در ساوه، سه نفر در محلات، چهار نفر در شازند، 10 نفر در دلیجان، یک نفر در تفرش، شش نفر در خمین، پنج نفر در زرندیه، چهار نفر در کمیجان بوده ‌اند.

آبائی گفت: عبور از چراغ قرمز با یک هزار و 387 فقره، عبور ممنوع با یک هزار و 629 فقره و عدم رعایت حق تقدم از عمده‌ ترین دلایل وقوع تصادفات را شامل می‌ شوند.

وی افزود: میزان اعمال قانون ماموران راهنمایی و رانندگی استان در این مدت 273 هزار مورد بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12 درصد کاهش داشته است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مرکزی گفت: اعمال قانون در زمینه سرعت غیرمجاز حدود هشت هزار و 200 مورد بوده که از رشد 56 درصدی برخوردار بوده است.