آماری از وضعیت دقیق صنایع استان مرکزی در اختیار نداریم

منوچهر توسطی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: هم اینک تعدادی از واحدهای صنعتی استان مرکزی به صورت نمیه کاره، با تولید کمتر از ظرفیت و یا به تولید نرسیده داریم که آمار دقیقی در مورد تعداد آنان وجود ندارد ولی در شهرکهای صنعتی به راحتی می توان آمار این واحدها را اعلام و برای برطرف کردن مشکلات آنان اقدام کرد.

وی اضافه کرد: در شهرکهای صنعتی استان مرکزی زیر ساختها به اندازه مورد نیاز واحدهای صنعتی فراهم نشده است چرا که در تامین آب، برق، گاز و تلفن و نیز دیگر نیازهای فعالان صنعت با کمبودهایی روبرو هستیم که دستگاههای خدمات رسان باید با رساندن این امکانات تا مقابل واحدهای صنعتی این نیازها را تامین کنند.

توسطی با اشاره به اینکه فضای ظاهری شهرهای صنعتی نیازمند تغییر و با نشاط سازی است، اظهار داشت: باید فضای شهرکهای صنعتی در استان مرکزی تغییر کرده و با اجرای برنامه هایی خاص با نشاط شود تا تولید کنندگان و سرمایه گذاران در شهرکهای صنعتی استان میل و رغبت بیشتری به تولید محصول از خود نشان دهند.

رئیس خانه صنعت و معدن استان مرکزی در ادامه خواستار رسیدگی به وضعیت واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی شد و افزود: هم اینک نهضت سوله های خالی در شهرکهای صنعتی وجود دارد که می طلبد برای فعال سازی این سوله ها و به تولید رساندن سرمایه های هزینه شده برای احداث آن از سوی برنامه ریزان اقدام جدی صورت گیرد.

وی با اشاره به قوانین صنعتی موجو در کشور، این قوانین را برای واحدهای صنعتی کوچک نامناسب ارزیابی کرد و گفت: بسیاری از قوانین موجود در کشور با نگاه حمایتی از واحدهای صنعتی بزرگ به تصویب و اجرا درآمده است در حالی که این قوانین تضمین کننده نیازهای واحدهای صنعتی کوچکتر نیست که می طلبد در قوانین و مقررات صنعتی در کشور توجه ویژه ای به نیازها و مسائل این واحدها صورت گیرد.

توسطی به نقش بالای واحدهای صنعتی کوچک در تولیئ اشتغالزایی در کشور اشاره کرد و بیان داشت: هم اینک شاهد آن هستیم که واحدهای کوچک از نظر اشتغالزایی و تولید از واحدهای بزرگ پیشی گرفته اند که این موضوع ضرورت رسیدگی و تفکیک قوانین صنعتی را برای حمایت بیشتر از واحدهای کوچک دو چندان کرده است.