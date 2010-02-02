7 میلیون راس دام سبک در خراسان رضوی

احمد شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: بسیاری از صنایع مرتبط با دامپزشکی باعث شده تا وظایف دامپزشکی در حوزه بهداشت عمومی در خراسان رضوی گستره زیادی پیدا کند و متناسب با این توانمندیها لازم است تا بخش خصوصی دامپزشکی از رشد و انسجام لازم برخوردار شود.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی خراسان رضوی اظهار داشت: بخش دولتی باید در جهت اجرای اصل 44 قانون اساسی،‌ امور قابل واگذاری را به بخش خصوصی واگذار کند.

شریعتی افزود: بخش خصوصی نیز لازم است در انجام خدمات، از سلامت کامل کاری برخوردار باشد تا باعث اعتماد بین خدمت گیرندگان شود.

وی آینده بخش خصوصی را با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی بسیار روشن و امیدوار کننده خواند و بسترساز این مهم را، ‌همکاری و اجرای دقیق موارد توسط بخش دولتی دانست.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی خراسان رضوی تعداد اعضای نظام دامپزشکی کل کشور را24 هزار عضو دانست و افزود: از این بین، 1700 نفر از در رده های مختلف اعم از دکتری، کارشناس و کاردان در حال ارائه خدمات در بخش های مختلف دامپزشکی استان هستند که در این میان، 50 نفر متخصص، 600 نفر دکتر دامپزشک و1050 نفر از سایر رده ها هستند.

شریعتی افزود: با توجه به تعامل مناسبی که بین این سازمان و سازمان دامپزشکی کشور وجود دارد، تاکنون بیش از 100 درصد خدمات درمان و پیش گیری در بخش طیور، 100 درصد خدمات درمانی دام های بزرگ و نیز در بخش نظارت بر سلامت فرآورده های خام دامی، تاسیس شرکت های ممیزی، به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شده است.