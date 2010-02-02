۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۵۶

برای حضور در جام جهانی 2010/

تیم ملی فوتبال یونان خواهان جذب یک سپاهانی شد

فدراسیون فوتبال یونان با ارسال دعوتنامه رسمی به باشگاه سپاهان، خواستار استفاده از عضو کادر پزشکی این تیم در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در بخشی از این نامه که خطاب به محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان ارسال شده، آمده است: "با توجه به قرارداد سعید آلوسی با باشگاه سپاهان، ما برای انجام مذاکرات خود با این مربی نیاز به تاییدیه شما داریم. به همین دلیل بسیار خوشحال می شویم پاسخ نهایی خود را در این خصوص تا 25 فوریه به ما اعلام کنید."

سعید آلوسی پیش از این در مسابقات جام ملت‌های 2004 یونان که با قهرمانی تیم ملی این کشور همراه شد، در ترکیب کادر بدنسازی تیم یونان قرار داشت.

وی همچنین در جام ملت‌های آسیا 2008 هم در کادر بدنسازی تیم ملی فوتبال ایران حضور داشت.

قرار است طی روزهای آینده مسئولان باشگاه سپاهان اصفهان در مورد این درخواست تصمیم‌گیری کرده و نظر نهایی به فدراسیون فوتبال یونان اعلام کنند.

