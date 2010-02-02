20 پروژه شهری شهرداری سمنان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، علیرضا خسروی صبح سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در سمنان گفت: احداث بلوار سفیر امید، اصلاح هندسی میدان اندیشه، پل هوائی عابر پیاده شهرک روزیه و احداث خیابان 10 متری شیخ علاء الدوله با هدف بهبود عبور و مرور از طرح های ترافیکی شهرداری سمنان است.

وی افزود: افتتاح فاز اول میدان میوه و تره بار شهر سمنان، پایگاه پلیس راه آهن، سرویس بهداشتی پاویون و امام رضا و سالن چند منظوره سبک در بلوار حکیم الهی از دیگر طرح های آماده بهره برداری است.

وی از اتمام کار احداث بوستان محله ای اعتماد، نماد میدان مطهری، تابلو نقش برجسته در دو پست برق سطح شهر و نیز ایستگاه سوخت CNG بلوار 15 خرداد خبر داد و گفت: این پروژه ها نیز تا پایان دهه فجر به بهره برداری می رسد.

شهردار سمنان افزود: پروژه 23 واحد مسکونی و 19 واحد تجاری در خیابان تازه تاسیس حسینیه اعظم و 19 واحد تجاری و مسکونی، کتابخانه عالمی با هدف بهسازی در بافت فرسوده شهر از دیگر برنامه های قابل افتتاح در دهه مبارک فجر است.

خسروی گفت: راه اندازی شبکه دولت VPN و سامانه جامع آموزش شهرداری ها با هدف مبادله الکترونیکی مکاتبات اداری و صرفه جویی در زمان، هزینه و افزایش بهره وری و نیز انجام سیستم بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری سمنان از جمله اقدام های مهم شهرداری سمنان در خصوص افزایش خدمت رسانی و کارایی این شهرداری برای شهروندان بوده است .