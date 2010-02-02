به گزارش خبرنگار مهر در قم، داوود احمدی⁮نژاد شامگاه دوشنبه طی مراسمی در جمع روحانیون شهرستان⁮های استان تهران در مسجد رفعت قم با بیان این مطلب بیعت نکردن امام حسین(ع) با یزید نوعی پدافند غیرعامل بود، اظهار داشت: ما در آیات متعددی از قرآن فرمول پدافند غیرعامل را مشاهده می⁮کنیم که متاسفانه امروز با بی⁮دقتی از کنار آنها به سادگی عبور می⁮کنیم.



وی گفت: ما به جای فرمول‌های پدافند غیرعامل که از غرب گرفته شده، از فرمول‌هایی که در قرآن هم ذکر شده است تبعیت می‌کنیم.



وی با ذکر مثالی در این مورد یادآور شد: غربی⁮ها چهار عنوان اصلی تهدید، فرصت، قوت و ضعف را راهبر اصلی خود قرار دادند که با بررسی آنها می⁮توان پی برد که به جایی نمی⁮توانند برسند؛ در حالی که خداوند فرمول⁮های قوی و عمیق را پیش روی ما قرار می⁮دهد که در جامعه نیز قابل اجراست و نمونه بارز آن را در سوره عصر می⁮توانیم جستجو کنیم.



احمدی⁮نژاد تصریح کرد: اگر انسان توانست به گونه‌ای زندگی کند که از هجمه‌ها آسیب نبیند پدافند غیرعامل را عملی کرده است، بنابراین در سیره انبیا نیز پدافند غیرعامل مشهود است.



وی با اشاره به شرایط فرهنگی کشور گفت: امروز مرز فرهنگی در دست روحانیون است. دشمنان بیشترین هجمه⁮های فرهنگی را به ما وارد می⁮کنند و می⁮خواهند با این هجمه⁮ها ما را از مسیر اصلی خود منحرف کنند.



وی خاطرنشان کرد: کسانی باید در صف اول میدان جنگ فرهنگی حضور داشته باشند که لباس دین به تن دارند و آنها باید آگاهی را در جامعه ایجاد کنند و اگر خدای نکرده کمترین غفلتی در این زمینه داشته باشند بزرگ⁮ترین آسیب⁮ها را خواهیم داشت.



دبیر کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور افزود: باید دقت کنیم همان طور که در جبهه⁮های جنگ توانستیم دشمن را برانیم امروز نیز در جبهه فرهنگی باید در برابر دشمنان بایستیم و از همه آرمان⁮ها و ارزش⁮های انقلاب اسلامی دفاع کنیم.



احمدی⁮نژاد با مقایسه جنگ نظامی با جنگ فرهنگی اظهار داشت: در جنگ نظامی خاکریزها مشخص و وضعیت مملوس⁮تر است و راحت⁮تر می⁮توان در برابر دشمنان ایستادگی کرد اما در جبهه فرهنگی با شرایط متفاوتی مواجه هستیم که نه ادوات دشمن را می⁮توان دید و نه نقشه⁮های آنها ملموس است.



انتقاد از کسانی که به پیامبران الهی خرده می⁮گیرند



به گزارش مهر ، دبیر کمیته پدافند غیرعامل کشور با انتقاد شدید از افرادی که حضرت عیسی و پیامبران الهی را به عدم مدیریت در زمان خود متهم می⁮کنند اظهار داشت: عده‌ای به حضرت موسی(ع)، حضرت عیسی(ع) و حضرت نوح(ع) خرده می‌گیرند و می‌گویند اگر پیامبران الهی درست مدیریت می کردند امروز شاهد بی⁮عدالتی نبودیم. حال ما تا کی باید شاهد این حوادث باشیم؟ آیا ما مسئول نیستیم؟ و کی باید فرامین الهی اجرا شود.



وی ادامه داد: این فرد گفته‌ است که اگر حضرت عیسی(ع) را نمی‌کشتند ایشان 300 سال پیامبری می‌کرد همان گونه که حضرت موسی(ع) 500 سال پیامبری کرد. این گونه سخنان خلاف آیات قرآن کریم است، به خاطر اینکه بر اساس آیات قرآن کریم حضرت عیسی(ع) کشته نشده است.



حامی نظام کیست؟



احمدی⁮نژاد افزود: آیا حامی نظام کسی است که در کنار من ایستاده است و خلاف آیات قرآن سخن می‌گوید یا روژه گارودی است که در مقابل استکبار ایستاده است؟ کسی که آیات قرآن را عامدانه اشتباه تعبیر می‌کند قصد دارد در محیط ولایی چالش ایجاد کند و همه مأموریت دارند تا در مقابل او بایستند.



وی ادامه داد: مرزهای اسلام از سوی رسول خدا مشخص شده است و کافر ممکن است حتی عموی پیامبر باشد و در سیستم نفوذ کرده باشد اما آیا طرد او تضعیف رسول خدا است؟



احمدی⁮نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به حوادث اخیر اشاره کرد و گفت: مخالفان تا جایی پیش رفتند که حتی قرآن را پاره کردند و نسبت به مقام امام حسین(ع) در روز عاشورا هتک حرمت و به همه ارزش⁮های انقلاب هر چه خواستند گقتند و قانون اساسی را هم فوت کردند.



انتقاد از کسانی که در مناظره حرف⁮های غیرمنطقی می⁮زنند



دبیر کمیته پدافند غیرعامل کشور از کسانی که در سیمای جمهوری اسلامی حاضر می⁮شوند و در قالب مناظره حرف⁮های غیرمنطقی می⁮زنند انتقاد کرد و گفت: برخی⁮ها می⁮گویند در نظام جمهوری اسلامی آزادی کم است حال من سوال می⁮کنم که چقدر باید آزادی داد و حد آن کجاست؟



احمدی⁮نژاد تصریح کرد: برخی⁮ها هم در سخنرانی⁮های خود آشکارا گفتند که همان طور که اسب سواری دورانش به پایان رسیده است، دوران اسلام نیز به پایان رسیده است و دیگر نمی⁮توان جامعه را با اسلام هدایت کرد.



وی با بیان اینکه من معتقدم انقلاب اسلامی حاصل خون هابیل است تا آخرین شهید امروز، خاطرنشان کرد: خداوند دو شجره طیبه و خبیثه را قرار داده است. شجره طیبه از هابیل شروع و به سردار شوشتری و کسانی که در همین حوادث اخیر شهید شدند ختم می⁮شود و شجره خبیثه نیز از قابیل شروع و امروز نیز سردمدار آن اوباماست.