هدف آنکه ازپیامبران خرده می گیرد،چالش است /همه باید در برابر اوبایستند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، داوود احمدینژاد شامگاه دوشنبه طی مراسمی در جمع روحانیون شهرستانهای استان تهران در مسجد رفعت قم با بیان این مطلب بیعت نکردن امام حسین(ع) با یزید نوعی پدافند غیرعامل بود، اظهار داشت: ما در آیات متعددی از قرآن فرمول پدافند غیرعامل را مشاهده میکنیم که متاسفانه امروز با بیدقتی از کنار آنها به سادگی عبور میکنیم.
وی گفت: ما به جای فرمولهای پدافند غیرعامل که از غرب گرفته شده، از فرمولهایی که در قرآن هم ذکر شده است تبعیت میکنیم.
وی با ذکر مثالی در این مورد یادآور شد: غربیها چهار عنوان اصلی تهدید، فرصت، قوت و ضعف را راهبر اصلی خود قرار دادند که با بررسی آنها میتوان پی برد که به جایی نمیتوانند برسند؛ در حالی که خداوند فرمولهای قوی و عمیق را پیش روی ما قرار میدهد که در جامعه نیز قابل اجراست و نمونه بارز آن را در سوره عصر میتوانیم جستجو کنیم.
احمدینژاد تصریح کرد: اگر انسان توانست به گونهای زندگی کند که از هجمهها آسیب نبیند پدافند غیرعامل را عملی کرده است، بنابراین در سیره انبیا نیز پدافند غیرعامل مشهود است.
وی با اشاره به شرایط فرهنگی کشور گفت: امروز مرز فرهنگی در دست روحانیون است. دشمنان بیشترین هجمههای فرهنگی را به ما وارد میکنند و میخواهند با این هجمهها ما را از مسیر اصلی خود منحرف کنند.
وی خاطرنشان کرد: کسانی باید در صف اول میدان جنگ فرهنگی حضور داشته باشند که لباس دین به تن دارند و آنها باید آگاهی را در جامعه ایجاد کنند و اگر خدای نکرده کمترین غفلتی در این زمینه داشته باشند بزرگترین آسیبها را خواهیم داشت.
دبیر کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور افزود: باید دقت کنیم همان طور که در جبهههای جنگ توانستیم دشمن را برانیم امروز نیز در جبهه فرهنگی باید در برابر دشمنان بایستیم و از همه آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی دفاع کنیم.
احمدینژاد با مقایسه جنگ نظامی با جنگ فرهنگی اظهار داشت: در جنگ نظامی خاکریزها مشخص و وضعیت مملوستر است و راحتتر میتوان در برابر دشمنان ایستادگی کرد اما در جبهه فرهنگی با شرایط متفاوتی مواجه هستیم که نه ادوات دشمن را میتوان دید و نه نقشههای آنها ملموس است.
انتقاد از کسانی که به پیامبران الهی خرده میگیرند
به گزارش مهر ، دبیر کمیته پدافند غیرعامل کشور با انتقاد شدید از افرادی که حضرت عیسی و پیامبران الهی را به عدم مدیریت در زمان خود متهم میکنند اظهار داشت: عدهای به حضرت موسی(ع)، حضرت عیسی(ع) و حضرت نوح(ع) خرده میگیرند و میگویند اگر پیامبران الهی درست مدیریت می کردند امروز شاهد بیعدالتی نبودیم. حال ما تا کی باید شاهد این حوادث باشیم؟ آیا ما مسئول نیستیم؟ و کی باید فرامین الهی اجرا شود.
وی ادامه داد: این فرد گفته است که اگر حضرت عیسی(ع) را نمیکشتند ایشان 300 سال پیامبری میکرد همان گونه که حضرت موسی(ع) 500 سال پیامبری کرد. این گونه سخنان خلاف آیات قرآن کریم است، به خاطر اینکه بر اساس آیات قرآن کریم حضرت عیسی(ع) کشته نشده است.
حامی نظام کیست؟
احمدینژاد افزود: آیا حامی نظام کسی است که در کنار من ایستاده است و خلاف آیات قرآن سخن میگوید یا روژه گارودی است که در مقابل استکبار ایستاده است؟ کسی که آیات قرآن را عامدانه اشتباه تعبیر میکند قصد دارد در محیط ولایی چالش ایجاد کند و همه مأموریت دارند تا در مقابل او بایستند.
وی ادامه داد: مرزهای اسلام از سوی رسول خدا مشخص شده است و کافر ممکن است حتی عموی پیامبر باشد و در سیستم نفوذ کرده باشد اما آیا طرد او تضعیف رسول خدا است؟
احمدینژاد در بخش دیگری از سخنان خود به حوادث اخیر اشاره کرد و گفت: مخالفان تا جایی پیش رفتند که حتی قرآن را پاره کردند و نسبت به مقام امام حسین(ع) در روز عاشورا هتک حرمت و به همه ارزشهای انقلاب هر چه خواستند گقتند و قانون اساسی را هم فوت کردند.
انتقاد از کسانی که در مناظره حرفهای غیرمنطقی میزنند
دبیر کمیته پدافند غیرعامل کشور از کسانی که در سیمای جمهوری اسلامی حاضر میشوند و در قالب مناظره حرفهای غیرمنطقی میزنند انتقاد کرد و گفت: برخیها میگویند در نظام جمهوری اسلامی آزادی کم است حال من سوال میکنم که چقدر باید آزادی داد و حد آن کجاست؟
احمدینژاد تصریح کرد: برخیها هم در سخنرانیهای خود آشکارا گفتند که همان طور که اسب سواری دورانش به پایان رسیده است، دوران اسلام نیز به پایان رسیده است و دیگر نمیتوان جامعه را با اسلام هدایت کرد.
وی با بیان اینکه من معتقدم انقلاب اسلامی حاصل خون هابیل است تا آخرین شهید امروز، خاطرنشان کرد: خداوند دو شجره طیبه و خبیثه را قرار داده است. شجره طیبه از هابیل شروع و به سردار شوشتری و کسانی که در همین حوادث اخیر شهید شدند ختم میشود و شجره خبیثه نیز از قابیل شروع و امروز نیز سردمدار آن اوباماست.
سخنان صریح داوود احمدینژاد:
هدف آنکه ازپیامبران خرده می گیرد،چالش است /همه باید در برابر اوبایستند
قم - خبرگزاری مهر: دبیر کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور با انتقاد شدید از اظهارات مشکوک برخی مسئولان گفت: آیا حامی نظام کسی است که در کنار من ایستاده است و خلاف آیات قرآن سخن میگوید؟ کسی که آیات قرآن را عامدانه اشتباه تعبیر میکند قصد دارد در محیط ولایی چالش ایجاد کند و همه مأموریت دارند تا در مقابل او بایستند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، داوود احمدینژاد شامگاه دوشنبه طی مراسمی در جمع روحانیون شهرستانهای استان تهران در مسجد رفعت قم با بیان این مطلب بیعت نکردن امام حسین(ع) با یزید نوعی پدافند غیرعامل بود، اظهار داشت: ما در آیات متعددی از قرآن فرمول پدافند غیرعامل را مشاهده میکنیم که متاسفانه امروز با بیدقتی از کنار آنها به سادگی عبور میکنیم.
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