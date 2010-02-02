به گزارش خبرنگار مهر،دکتر محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیامی به دومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر ارسال کرد که روز گذشته، 12 بهمن در مراسم افتتاح توسط محمدحسین ایمانی خوشخو، معاونت هنری وزارت ارشاد قرائت شد . این پیام به این شرح است:

براین عالم چیزی اضافه نمی‌شود و هیچ چیز از آن کم که خلقت، کامل است و لیاقت شامل! هنرمند به ذریعه هوش و ذکاوت ذوق و ظرافت، پدیده‌ها را آنگونه که با حواس بدان دست می‌یازد، با احساس خویش منطبق می‌سازد.

قلمی و مرکبی، قلمی و رنگی، گلی و دستی، نگاهی و تصویری، همه و همه، ذهنی است و برداشتی! و هنرهای تجسمی اینگونه خلق می‌شوند تا خلایق را به میزان لطافت و ظرافت روح هنرمند، به اعجاب وا دارد.

این هنر اصیل به دلیل حضور بلاانقطاعش در زندگی مردم، می‌تواند از مرتبه‌ای ارزشی‌تر برخوردار شود. قداست خط، عظمت نگارگری، لطافت نقاشی، ظرافت کاریکاتور، قرابت سفال، ماندگاری حجم و تاثیر عکس، جایی برای انکار ندارد.

راز جاودانگی در پیوند با حق و حقیقت است. هنر چون زلفی با دین و دیانت گره بزند و نگاهی بر حرمت و کرامت انسانی بیفکند، بر صفیفه عشق، جاودانه ثبت خواهند شد.

امام عزیزمان فرمود:"تنها هنری مورد قبول قرآن است که صیقل دهنده اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، اسلام ائمه هدی علیهم السلام، اسلام فقرای دردمند، اسلام پابرهنگان، اسلام تازیانه خوردگان تاریخ تلخ و شرم‌آور محرومیت‌ها باشد."

جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر میدان هماوردی اصالت رسالت هنر و هنرمند ایران اسلامی است با جهانی که اگر حرفی از تعهد دارد، دل به حضور می‌سپارد.

مشارکت هنرمندان بیش از هشتاد کشور جهان، نشان از آن دارد که این نظام مقدس برای جهانیان حرف‌هایی در خور فطرت انسانی دارد و آنان نیز با همصدایی، لبیک حضور گفته‌اند.

این میزان مشارکت، گویای جذابیت و اهمیت این جشنواره بزرگ است و نیز نشان شایستگی هنرمند این سرزمین و بالندگی هنر ملتی خوش آیین است.

ناگفته نماند که این رویداد مهم می‌تواند زمینه‌ساز بازار هنر تجسمی ما باشد و بر این اندیشه همتی مضاعف لازم است و معاونت امور هنری به سوی این هدف، عازم!

از تلاشگران این عرصه، برگزارکنندگان و شرکت کنندگان که تضمین‌کننده شکوه جشنواره‌اند، نهایت سپاسگزاری را به عمل می‌آورم. توفیق، رفیق طریق عزت و معرفت و اعتبارتان باد.