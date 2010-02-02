  1. هنر
  2. سایر
۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۴۴

جعفر ابراهیمی قصه‌های "هفت اورنگ" جامی را بازنویسی کرد

جعفر ابراهیمی قصه‌های "هفت اورنگ" جامی را بازنویسی کرد

برگزیده قصه‌های "هفت اورنگ" جامی با بازنویسی جعفر ابراهیمی شاهد به زودی از سوی انتشارات سوره مهر منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیمی شاهد درباره این کتاب گفت: "هفت اورنگ" مجموعه 8 تا 9 قصه از برگزیده قصه‌های "هفت اورنگ" جامی است که برای کودکان بازنویسی شده است.

وی ادامه داد: سعی کردم داستانهایی را که مربوط به کودکان و قابل بازنویسی است  انتخاب و این قصه‌های دو یا سه بیتی را در 20 تا 30 صفحه بازنویسی کنم.

ابراهیمی ادامه داد: در نوشتن این داستانها سعی کردم این قصه‌ها را امروزی کنم و شخصیتها را که در پاره‌ای از مواقع حیوانات هم بودند تغییر دهم و با شاخ و برگ دادن به قصه‌ها و بازنویسی آزاد از قصه‌های کتاب جامی آن را در قالب این کتاب با رنگ و بوی طنز بیاورم.

وی ادامه داد: کتاب "هفت اورنگ" به صورت نثر ساده است و بیشتر جنبه روایی دارد تا کودک متوجه شود قصه قدیمی است ضمن اینکه قصه‌ها جنبه نمادین هم دارد.

ابراهیمی مدت زمان نوشتن کتاب را حدود 8 ماه عنوان کرد.

کد مطلب 1028248

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها