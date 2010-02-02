به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیمی شاهد درباره این کتاب گفت: "هفت اورنگ" مجموعه 8 تا 9 قصه از برگزیده قصههای "هفت اورنگ" جامی است که برای کودکان بازنویسی شده است.
وی ادامه داد: سعی کردم داستانهایی را که مربوط به کودکان و قابل بازنویسی است انتخاب و این قصههای دو یا سه بیتی را در 20 تا 30 صفحه بازنویسی کنم.
ابراهیمی ادامه داد: در نوشتن این داستانها سعی کردم این قصهها را امروزی کنم و شخصیتها را که در پارهای از مواقع حیوانات هم بودند تغییر دهم و با شاخ و برگ دادن به قصهها و بازنویسی آزاد از قصههای کتاب جامی آن را در قالب این کتاب با رنگ و بوی طنز بیاورم.
وی ادامه داد: کتاب "هفت اورنگ" به صورت نثر ساده است و بیشتر جنبه روایی دارد تا کودک متوجه شود قصه قدیمی است ضمن اینکه قصهها جنبه نمادین هم دارد.
ابراهیمی مدت زمان نوشتن کتاب را حدود 8 ماه عنوان کرد.
