باشگاه نمایش رادیو منتظر حمایت مدیران است

محمود زنده‌نام مدیر مرکز هنرهای نمایشی رادیو در این باره به خبرنگار مهر گفت: این مرکز آمادگی راه‌اندازی باشگاه نمایش رادیو را دارد و در صورت حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد سازمان صدا و سیما تا پایان امسال تاسیس می‌کنیم. این باشگاه به منظور جذب و حمایت هنرمندان و علاقمندان در رشته‌های مختلف نمایش رادیویی همچون نویسندگی، کارگردانی، سردبیری، بازیگری و ... راه‌اندازی می‌شود.

وی در ادامه افزود: این باشگاه می‌تواند بستری مناسب برای رشد علاقمندان باشد تا به صورت جدی‌تر فعالیت کنند و به مرور زمان با کسب تجربه به جمع هنرمندان مرکز هنرهای نمایشی رادیو بپیوندند. تاکنون در بهره بردن از علاقمندان و جوانان عرصه نمایش محدود بودیم، ولی قصد داریم نیروهای علاقمند به گرایش‌های مختلف را با این باشگاه مرتبط کنیم تا از این طریق بتوانیم نیروهای جدید را به باشگاه تزریق کنیم و پیشکسوتان تجربیات خود را در اختیار جوانان قرار دهند.

مدیر مرکز هنرهای نمایشی رادیو خاطرنشان ساخت: یکی دیگر از اهداف باشگاه نمایش توسعه نمایش‌های کوتاه و تولید آثار نمایشی برای شبکه‌های مختلف رادیو است. در مرکز هنرهای نمایش رادیو بنا به دلایلی در حدود شش سال تست بازیگری گرفته نشد، اما به تازگی این کار را شروع کرده‌ایم. 300 نفر در نوبت بودند و ما در حال جذب صداهای خاص و استعدادهای جدید برایم مرکز هستیم تا بتوانیم از علاقمندان برای نمایش‌های الف و ب بهره ببریم.

زنده‌نام خاطرنشان ساخت: در حال حاضر تعداد ساعت نمایش‌هایی که از شبکه‌های مختلف رادیو پخش می‌شود، کم است و قصد داریم تعداد ساعت بیشتری را به خود اختصاص دهیم. با راه‌اندازی باشگاه نمایش می‌توانیم این کارها را ساماندهی کنیم.