کاروانهای زیارتی باید از بعد احساسی زیارت فاصله بگیرند

حجت الاسلام احمد شریف در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: حضور روحانی در کاروانها اعزامی به عتبات عالیات باید به عنوان یکی از دغدغه های مسئولان قرار گیرد.

نماینده بعثه مقام معظم رهبری در کشور عراق به اعزام مداحان اهل بیت در برخی مواقع به جای روحانی کاروان برای سفر به عتبات عالیات اشاره کرد و افزود: مداحان کاروانهای زیارتی با توجه کامل به بعد احساسی زیارت بعضی اوقات از ابعاد دیگر این این سفر غافل شده و باعث مشکلات خاصی خواهند شد.

شریف مداح و روحانی را از جمله لازمه های هر کاروان زیارتی سفر به عتبات عالیات بر شمرد و متذکر شد: عدم حضور هر کدام از این دو قشر باعث نارضایتی زائران قبور ائمه می شود.

وی با تاکید بر حضور جوان و صاحب سلیقه های نوین در کاروانهای زیارتی اظهار داشت: با توجه به وجود حوزه های متعدد علمیه در سراسر کشور بویژه در شهرهای قم، مشهد و اصفهان، نباید فضای کمبود روحانی در کاروانها در مسئله زیارت غالب شود.

نماینده بعثه مقام معظم رهبری در کشور عراق افزود: بدلیل عدم حضور روحانی در برخی کاروانها اماکن مقدس زیادی در شهرهای زیارتی از دید زوار پنهان باقی می ماند.

شریف با اشاره به برگزاری برنامه های متمرکز معنوی در حرم امامان معصوم در کشور عراق تصریح کرد: این برنامه های با حضور روحانیون فاضل، باعث افزایش نشاط در سفرهای زیارتی خواهد شد.

