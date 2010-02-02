کتابخانه دفاع مقدس در 60 دانشگاه کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد تقی خادمی دوشنبه شب در مراسم افتتاح کتابخانه تخصصی دفاع مقدس در دانشگاه تهران گفت: راه اندازی کتابخانه تخصصی دفاع مقدس یکی از اصلی ترین ماموریت های بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس بوده و در این راستا تلاش می کنیم در صد هزار مرکز مختلف سراسر کشور نیز به ارائه آثار دفاع مقدس بپردازیم.

وی با تاکید بر مطلوب بودن جایگاه دانشگاه تهران برای احداث کتابخانه دفاع مقدس در جهت استقبال گسترده دانشجویان از این امر افزود: ماموریت بنیاد صیانت از فرهنگ نامه دفاع مقدس است که امیدواریم در این راه موفقیت های لازم را به دست آوریم.

فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران نیز در ادامه این مراسم ضمن تبریک آغاز دهه فجر، افتتاح کتابخانه دفاع مقدس در دانشگاه تهران را در این دهه مبارک نامید و گفت: کتابخانه دفاع مقدس، کتابخانه ای غنی از آثار دفاع مقدس است که امیدواریم دانشجویان وعلاقه مندان بتوانند به بهترین نحو ممکن از آن بهره مند شوند.

منوچهر اکبری رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه تهران نیز در ادامه مراسم افتتاح کتابخانه دفاع مقدس در دانشگاه تهران گفت: در این کتابخانه 6 هزار جلد کتاب مربوط به دفاع مقدس جمع آوری شده و در نظر داریم رشته دکتری ادبیات دفاع مقدس را نیز در راستای حفظ و گسترش ارزشهای دفاع مقدس ایجاد کنیم.