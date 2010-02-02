افزایش نامتوازن بودجه فرهنگ درسال 89 / دستگاهی 54 و نهادی تنها 3 درصد!

ستار هدایتخواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کلیات بودجه فرهنگی سال 89 را در جلسه یکشنبه 11 بهمن ماه کمیسیون فرهنگی با حضور نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری آغاز کردیم تا به تصویر کلی از بودجه فرهنگی و مقایسه آن با سال 88 دست یابیم، در این جلسه همچنین سؤالات و ابهامات نمایندگان نیز طرح شد.

وی افزود: از روز دوشنبه 12 بهمن ماه در کارگروههای تخصصی با حضور دستگاههای مختلف که ذیل هر کارگروه هستند بررسی بودجه دستگاهها آغاز شد. نمایندگان دستگاهها در کارگروهها حضور یافته و گزارش از عملکرد بودجه سال 88 ارائه و خواسته ها، نیازها و برنامه های سال 89 خود را مطرح کردند. این اقداماتی است که در کمیسیون آغاز شده و ظرف دو روز آینده ادامه خواهد یافت.

بررسی بودجه در کارگروههای تخصصی

هدایتخواه همچنین گفت: کمیسیون از امروز سه شنبه 13 بهمن ماه به طور خاص وارد بررسی بودجه خواهد شد. این بررسی ها تا کنون با حضور نمایندگان دستگاهها در کارگروهها انجام و نتایج آن در جلسه کمیسیون مطرح خواهد شد. بحث و بررسی درباره بودجه برنامه های دینی و فرهنگی در کارگروه تخصصی مربوط به خود آغاز شده و قرار است کارگروه ها گزارش خود را به کمیسیون خواهد داد.

وی تصریح کرد: آنچه که از بررسی کلیات بودجه می توان برداشت کرد این است که بودجه سال 89 نسبت به سال 88 در حوزه فرهنگ رشد نسبتا خوبی دارد.

اختصاص 6 درصد بودجه به فرهنگ

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به یکی از مصداقهای بهبود وضعیت بودجه در بخش فرهنگ گفت: یکی از کارهای ارزشمندی که در بودجه سال 89 صورت گرفته و در یک ردیف جداگانه 1500 میلیارد تومان بودجه که 900 میلیارد تومان آن جاری 600 میلیارد تومان آن عمرانی است برای استانها پیش بینی شده که میان شوراهای برنامه ریزی استانها در حوزه فرهنگ توزیع می شود . این میزان افزون بر بودجه معمولی است که دستگاه های فرهنگی در استانها دارند و همینطور دستگاه های ملی دارند. این 1500 میلیارد تومان بودجه افزوده شده کمی بیش از یک درصد از کل بودجه عمومی دولت است، حدود 3/1 یا 4/1 درصد بودجه بود که افزایش نسبتا خوبی است؛ نسبت به 2/4 درصدی که سال گذشته از کل بودجه کشور بود.

هدایتخواه اضافه کرد: با این افزایش می توان گفت که حدود 6 درصد یا کمی کمتر از 6 درصد از بودجه کشور به فرهنگ اختصاص یافته است. البته به نسبت انتظار و توقعی که ما در رابطه با اختصاص سهم 10 درصدی از بودجه کشور به فرهنگ را داشته و آن را مطلوب می دانیم فاصله زیادی دارد، اما در کل روندی که دولت آغاز کرده امیدوار کننده است و ما همچنین امیداریم که دولت ظرف یک یا دو سال آینده سهم 10 درصدی بودجه کشور را به فرهنگ اختصاص دهد.

بودجه سازمان تبلیغات تنها 3 درصد رشد کرده است

سخنگوی کمیسیون فرهنگی یادآور شد: در حوزه دین هم در برخی از بخشها ما شاهد رشد نسبتا خوبی بوده ایم و در برخی بخشها رشد چندانی مشاهده نشده است. در حوزه ای مانند سازمان تبلیغات اسلامی ما رشد چندانی را نمی بینیم و بودجه این سازمان نسبت به سال 88 به میزانی کمتر از 3 درصد افزایش یافته است که مجلس به دنبال اصلاح و ترمیم آن است چرا که بودجه برخی دستگاه ها نسبت به سال 88 حدود 54 درصد افزایش داشته است، این میزان از رشد نامتوازنی حکایت می کند که قرار است از سوی کمیسیون فرهنگی بررسی شود. به طور کلی بودجه سازمان تبلیغات افزایش داشته است اما این افزایش قابل توجه نیست.

وی گفت: در حوزه دین همچنین می توان به بودجه دفتر تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز اشاره کرد که چندان چشمگیر نیست.