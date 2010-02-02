انجمن اولیا و مربیان از سطح کارشناسی به اداره ارتقا یافت

فرشته حشمتیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: این ارتقای جایگاه در ادامه نگاه وزیر آموزش و پرورش به جایگاه اثرگذاری خانواده ها در امر تعلیم و تربیت صورت گرفت تا از این پس اولیا و مربیان در جهت پیشبرد اهداف آموزش و پرورش نقش فعال تری را نسبت به گذشته ایفا کنند چرا که معتقدیم ساختار فعلی انجمن برای مشارکت موثر خانواده ها مناسب نیست.

ساختار وزارت آموزش و پرورش از ابتدای حضور حاجی بابایی در این وزارتخانه در حال تغییر است و او تاکنون چهار مرکز جدید " اطلاع رسانی و روابط عمومی، مرکز امور بین‌الملل، مرکز سنجش در آموزش و پرورش و مرکز نیروی انسانی، آمار و فناوری" را برای آموزش و پرورش ایجاد کرده است ضمن اینکه برای اولین بار در وزارت آموزش و پرورش پست " قائم مقام تربیت بدنی و سلامت " از سوی حاجی بابایی تعریف شده است.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در انجمن مرکزی اولیا و مربیان ادامه داد: در حال تعریف پستهای تخصصی برای اداره انجمن اولیا و مربیان در مناطق هستیم تا بتوانیم در امور مرتبط فعالیتهای پررنگ تری را داشته باشیم.

حشمتیان همچنین از تغییر ساختار در انجمن مرکزی اولیا و مربیان حوزه ستادی خبر داد و گفت: طی طرح پیشنهادی به وزیر آموزش و پرورش دو معاونت را برای ساختار جدید انجمن تعریف کرده ایم اما چون عناوین آن هنوز تایید نشده، بهتر است آنها را اعلام نکنم.

تغییر ساختار در وزارت آموزش و پرورش در حالی از سوی حاجی بابایی به شکل انبساطی دنبال می شود که پیش از این، علی احمدی نیز در ابتدای ورودش دست به تغییرات گسترده در معاونتها براساس نگاه انقباضی زد.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در انجمن مرکزی اولیا و مربیان با اشاره به ساختار فعلی این انجمن که دارای یک معاونت، یک دفتر جذب مشارکتهای مردمی و یک مدیریت اداری و مالی است، اظهار کرد: این ساختار محدود بوده و در پیشبرد اهداف انجمن دارای نواقصی است که امیدواریم با تصویب ساختار جدید بتوانیم آنها را مرتفع سازیم.

تغییر ساختار در وزارت آموزش و پرورش در حالی از سوی حاجی بابایی به شکل انبساطی دنبال می شود که پیش از این، علی احمدی نیز در ابتدای ورودش دست به تغییرات گسترده در معاونتها براساس نگاه انقباضی به آموزش و پرورش زد. ادغام دو معاونت عمومی و متوسطه در معاونت آموزش و نوآوری یکی از ابتکارات علی احمدی در کوچک سازی آموزش و پرورش بود که حاجی بابایی با انتقاد از ایجاد این معاونت آن را به دو بخش ابتدایی و متوسطه تبدیل کرد.

حشمتیان در پاسخ به این سئوال که " آیا ایجاد مراکز و اداره های جدید در انجمن اولیا و مربیان و همچنین سطح وزارت آموزش و پرورش با هدف کوچک سازی دولت منافات ندارد؟" تصریح کرد: خیر، ساختار جدید برای کیفیت بخشی به امور تخصصی است، ضمن اینکه به معاونتهای وزارتخانه موردی اضافه نشده بلکه مراکزی زیر نظر وزیر ایجاد شده که قدری مسئولیت و وظایفشان سنگینتر از یک اداره کل است و این تغییرها منافاتی با سیاست کوچک سازی دولت ندارد.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در انجمن مرکزی اولیا و مربیان درباره اینکه " به هر حال ایجاد مراکز جدید در سطح وزارتخانه موجب امتداد آن تا سطح سازمانها و سپس مناطق آموزش و پرورش می شود و باید افراد جدیدی را در این پستها قرارا داد " گفت: طبق قانون برای همه وزارتخانه ها حضور پنج معاون امکان پذیر است اما باید وزارت آموزش و پرورش را با این گستردگی نیرو و مسئولیتها از سایر وزارتخانه ها همچون وزارت تعاون که آن نیز دارای این اختیارات قانونی است، متفاوت دانست، به همین دلیل مراکز جدید ایجاد می شود که بتوانند به تکلیف خود برسند.