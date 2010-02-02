هنر نقالی و پرده خوانی روبه نابودی است

محسن میرزاعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: جهت جلوگیری از فراموشی این هنر برای آموزش آن تقاضا کردیم که حمایت نشد.

وی اظهار داشت: هنر نقالی و پرده خوانی نیز همانند بسیاری از هنرهای سنتی و قدیمی ایران روبه فراموشی و نابودی است.

وی خاطرنشان کرد: این هنر برای احیا و رونق نیاز به حمایت دارد و از جمله هنرهای اصیل ایرانی است که نیازمند حمایت ویژه است.

به گفته میرزاعلی، در حال حاضر تعداد انگشت شماری مانند مرشد احدی، مرشد ابوالحسن میرزا، مرشد ترابی، مرشد رسول میرزا در این رشته فعالیت دارند.

این نقال و پرده خوان بیان داشت: حمایت ها برای اجرای نقالی کم است درحالی که این هنر از هنرهای پرپیشینه کشور است و باید از نسخ شدن آن پیشگیری شود.

وی با بیان اینکه پرده خوانی مذهبی 365 پرده دارد، گفت: در هر روز می توان یک پرده را اجرا کرد و این کار، کار نو بوده که حمایت مسئولان را می طلبد.

میرزا علی به روایت انقلاب به شیوه پرده خوانی اشاره و اضافه کرد: این طرح با حمایت برخی از دوستان و مرکز هنرهای نمایشی تهیه شد و در برخی مناطق از جمله گلستان اجرا می شود.

نقالی روایت انقلاب به شیوه پرده خوانی شامگاه دوشنبه در تالار فخرادلین اسعد گرگانی اجرا شد و از در ایام فجر نیز در شهرهای گلستان اجرا می شود.