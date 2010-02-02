  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۲۹

امسال دانشجوی دکترای فوتونیک در دانشگاه تبریز جذب می شود

امسال دانشجوی دکترای فوتونیک در دانشگاه تبریز جذب می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز از جذب پنج دانشجوی فوتونیک در مقطع دکتری این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ‌دکتر علی صحرائی صبح سه شنبه در بازدید خبرنگاران از پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز گفت: آزمون پذیرش این رشته تحصیلی در اسفند امسال برگزار می شود و پنج دانشجو در گرایش های فیزیک و مخابرات، ‌الکترونیک و عالی جذب خواهند شد.

وی اضافه کرد: هم اکنون بیش از 50 دانشجو در رشته فوتونیک در مقطع تحصیلات تکمیلی در این پژوهشکده تحصیل می کنند.

صحرایی با بیان اینکه پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز بر اساس آخرین رتبه بندی رسمی ‌جزو شش پژوهشکده برتر کشور است، ‌اظهار داشت: سالانه دانشمندان عضو این پژوهشکده 20 تا 30 مقاله ISI در مجلات معتبر منتشر و در همایش های بین المللی ارائه می کنند.

وی گفت: این پژوهشکده درحال حاضر با داشتن 10 عضو هیئت علمی و دو بورسیه دکترا با همکاری اساتید دانشگاه های داخل و دانشمندان دانشگاه های بین المللی از کشورهای مختلف جهان فعالیت های تحقیقاتی و آموزشی خود را در پنج گروه فوتونیک آلی، فوتونیک الکترونیک، فوتونیک فیزیک و مخابرات، فیزیک پلاسما و نجوم و اختر فیزیک متمرکز کرده اند.

به گفته رئیس پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز،‌این پژوهشکده با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه های معتبری از کشورهای فرانسه، لهستان،‌ایتالیا، مجارستان،‌آمریکا، پاکستان،‌ هنگ کنگ و ‌استرالیا همکاری علمی و پژوهشی دارد.

پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز قبل از انقلاب به عنوان مرکز نجوم و رصدخانه به صورت محدود شروع به فعالیت نمود و پس از انقلاب اسلامی به عنوان رصدخانه خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه تبریز به فعالیت خود ادامه داد و در سال 1371 با عنوان مرکز پژوهشی فیزیک کاربری و ستاره شناسی شناخته شد.

کد مطلب 1028265

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها