امسال دانشجوی دکترای فوتونیک در دانشگاه تبریز جذب می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ‌دکتر علی صحرائی صبح سه شنبه در بازدید خبرنگاران از پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز گفت: آزمون پذیرش این رشته تحصیلی در اسفند امسال برگزار می شود و پنج دانشجو در گرایش های فیزیک و مخابرات، ‌الکترونیک و عالی جذب خواهند شد.

وی اضافه کرد: هم اکنون بیش از 50 دانشجو در رشته فوتونیک در مقطع تحصیلات تکمیلی در این پژوهشکده تحصیل می کنند.

صحرایی با بیان اینکه پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز بر اساس آخرین رتبه بندی رسمی ‌جزو شش پژوهشکده برتر کشور است، ‌اظهار داشت: سالانه دانشمندان عضو این پژوهشکده 20 تا 30 مقاله ISI در مجلات معتبر منتشر و در همایش های بین المللی ارائه می کنند.

وی گفت: این پژوهشکده درحال حاضر با داشتن 10 عضو هیئت علمی و دو بورسیه دکترا با همکاری اساتید دانشگاه های داخل و دانشمندان دانشگاه های بین المللی از کشورهای مختلف جهان فعالیت های تحقیقاتی و آموزشی خود را در پنج گروه فوتونیک آلی، فوتونیک الکترونیک، فوتونیک فیزیک و مخابرات، فیزیک پلاسما و نجوم و اختر فیزیک متمرکز کرده اند.

به گفته رئیس پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز،‌این پژوهشکده با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه های معتبری از کشورهای فرانسه، لهستان،‌ایتالیا، مجارستان،‌آمریکا، پاکستان،‌ هنگ کنگ و ‌استرالیا همکاری علمی و پژوهشی دارد.

پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز قبل از انقلاب به عنوان مرکز نجوم و رصدخانه به صورت محدود شروع به فعالیت نمود و پس از انقلاب اسلامی به عنوان رصدخانه خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه تبریز به فعالیت خود ادامه داد و در سال 1371 با عنوان مرکز پژوهشی فیزیک کاربری و ستاره شناسی شناخته شد.