از مسیر امام خمینی (ره) خارج نشده ایم/خواص به زیر خیمه انقلاب بازگردند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سردار علی اکبر پور جمشیدیان صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: قطع وابستگی به بیگانگان و ایستادن روی پای خودمان یک آرمان بلند و مقدس بود که امروز واقعاً محقق شده است و ما نیز اکنون در جهت اعتلای این هدف و آرمان حرکت می کنیم.

وی اظهار داشت: سد سازی، جاده سازی و پتروشیمی و تجهیزات نظامی و انرژی هسته ای قبل از انقلاب یک رویا بودولی امروز ایران بواسطه این استقلال به جهش های بالای علمی و اقتصادی رسیده است.

پور جمشیدیان ادامه داد: هر چند این پیشرفتها امروز مطلوب ما نباشد ولی مطمئناً به واسطه تلاش مردم ایران به دست آمده که زمینه ساز استقلال کشور شده است.

وی ایران را کشوری مستقل دانست و گفت: بسیاری از خواسته های ملت ایران در زمینه استقلال از جمله در استقلال سیاسی محقق شده است که سرمنشا سایر استقلالها می باشد زیرا وابستگی سیاسی وابستگی در سایر موارد را هم به همراه دارد.

پورجمشیدیان انقلاب اسلامی ایران را تنها انقلاب استکبار ستیز تاریخ دانست و گفت: نوع سیستم حکومتی در نظامهای سیاسی دنیا اغلب به نوعی وابسته به یکی از بلوک شرق یا غرب بوده و بدلیل همین وابستگی دچار تزلزل شده اند و انقلاب ایران تنها انقلابی است که با شعار نه شرقی و نه غربی به وقوع پیوسته است.

فرمانده سپاه عاشورا وجود ریشه های عمیق دینی و مذهبی همسو با انقلاب اسلامی در کشور را در سرعت بخشیدن و پیروزی انقلاب تاثیر گذار دانست و گفت: انقلاب اسلامی ایران با انقلابهای دیگر کشورها که انقلابهای ناسیونالیستی و سوسیالیسیتی و یا کمونیستی بود 100درصد تفاوت داشت.

وی همچنین با اشاره به راههای تداوم انقلاب اسلامی گفت: تقویت جهات کار فرهنگی و اعتقادی توسط تمامی ارگانها و سازمانهای فرهنگی و تبلیغی می تواند در تداوم و ماندگاری ارزشهای انقلاب اسلامی بسیار موثر باشد.

پور جمشیدیان اظهار داشت: گسترش فرهنگ ارزشی در میان آحاد مردم جامعه در این زمینه بسیار کار ساز بوده و این کار می تواند در بسیج که یکی از ریشه دارترین سازمانهای مردمی است، نهادینه شود.

وی ادامه داد: بسیج می تواند این کار را در یک گستره به پهنای ایران اسلامی انجام دهد و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند بسیج یک تفکر و یک فرهنگ است و اگر این تفکر و فرهنگ گسترش پیدا کند می تواند در حفاظت از آرمانها و تداوم ارزشهای انقلاب موثر باشد.

پور جمشیدیان تنها راه نجات سیاسی در برابر فتنه های بیگانگان را بصیرت دانست و گفت: هر قدر بصیرت خود و روشنگری مردم را در این زمینه بالا ببریم این انقلاب در مقابل تهدیدهایی که دشمنان دارند بیمه خواهد شد.

وی تصریح کرد: استکبار پی برده است که باتوسل به جنگ سرد نمی تواند در مقابل ما صف آرایی کند به همین جهت با تمامی عده خویش بستر را برای جنگ تمام عیار فرهنگی که به فرموده مقام معظم رهبری همان ناتوی فرهنگی است فراهم کرده است.

پور جمشیدیان افزود: تنها سلاح ما در این زمینه متقابلاً کار فرهنگی و بالا بردن بصیرت و وحدت و دست به دامان ولایت شدن است چرا که به فرموده امام علی (ع)تنها راه نجات در فتنه ها دامان ولایت است.

وی با اشاره به نقش خواص جامعه در این زمینه گفت: انشا الله خداوند به همه دلسوزان این نظام توفیق را بدهد که اگر به مسیر انحرافی رفتند دوباره به زیر خیمه انقلاب که امانت امام بزرگوار و شهدا هست برگردند تا آنرا خوب حفظ کرده و به صاحب اصلی آن برسانیم.