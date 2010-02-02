ایران از ارکان واقعی جهان اسلام و منطقه است / اسرائیل جعلی است

به گزارش خبرگزاری مهر، عمرو موسی که ساعتی قبل در نشست العربیه به همراه دیگر شرکت کنندگان در داوس صحبت می کرد با اشاره ضمنی به جعل رژیم اسرائیل در خاورمیانه گفت: ایران بخشی از منطقه خاورمیانه است، این کشور 60 سال پیش ایجاد نشده، هزاران سال قبل وجود داشته است و تمدن و فرهنگی بسیار عمیقی دارد. بخشی از جهان اسلام است ما هم جزئی از این مجموعه هستیم. ما اختلافاتی با هم داریم و به عنوان دبیرکل اتحادیه عرب بر این باورم که تنها راه حل برای موضوع هسته ای ایران نشستن بر روی میز و گفتگو درباره مسائل است.

همچنین "رفاعی" کارشناس اردنی در این میزگرد در پاسخ به این پرسش که آیا اردن به رژیم اسرائیل برای استفاده از فضایش علیه ایران اجازه خواهد داد یا خیر؟ گفت: اول از همه، ما مخالف هرگونه حمله ای به ایران هستیم و من فکر می کنم صحبت درباره اینکه آیا اردن اجازه خواهد داد یا خیر یک سؤال زائد است. ما بطور علنی مخالف اقدام نظامی علیه ایران هستیم و بصورت خصوصی هم همین عقیده را داریم.

وی با اشاره به موضوع نشست گفت: متاسفانه این گفتگو درباره توازن قواست و ما باید توازن قوا را برداشته و درباره "توازن صلح" صحبت کنیم و امروز در جهان باید به جای صحبت درباره توازن قوا درباره همکاری و حمایت از یکدیگر بحث شود.

"جناحی" از بازرگانان بحرینی که خود را مقیم سوئیس می خواند در این نشست در پاسخ به پرسشی در خصوص موضوع هسته ای ایران و ارتباط آن با بحرین گفت: مسئله نه ایران نیست و نه فلسطین، مشکل اصلی منطقه خود اعراب هستند. آنها باید خودشان را باور کنند.

وی گفت: ما درباره قدرتهای منطقه ای صحبت می کنیم. ایران و ترکیه جزیی از آن هستند و ما امیدواریم که مصر و عربستان نیز به این جرگه بپیوندند.

به گزارش مهر، مسئله صلح خاورمیانه از دیگر مسائل مطرح در این گفتگو بود.

عمرو موسی در این باره با اشاره به بی فایده بودن گفتگوهای صلح گفت: مسئله فلسطین تنها می تواند با جمع شدن در شورای امنیت و گفتگو درباره آن حل شود و راه حل دیگری برای آن جود ندارد.

در این نشست علاوه بر افراد و شخصی های گفته شده، سلام فیاض نخست وزیر تشکیلات خودگران، ویلیام هیگز وزیر خارجه سایه در حزب محافظه کار انگلیس نیز حضور داشتند که آنها نیز به نوبه خود در رابطه با موارد مطرح شده به ایراد سخن پرداختند.

بی توجهی غرب به جهان عرب و سیاست های غرب در خصوص موضوع هسته ای ایران دو محور مهم این نشست بودند.