۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۲۰

حجت الاسلام عرب پور:

2200 هیئت مذهبی در کرمان فعال هستند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان از فعالیت دو هزار و 200 هیئت مذهبی در کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام مهدی عرب پور در مراسم گشایش اداره تبلیغات اسلامی عنبرآباد اظهار داشت: در حال حاضر دو هزار و 200 هیئت مذهبی در استان کرمان در حال فعالیت هستند.

وی افزود: یکی از مشکلات استان کرمان کمبود روحانی است به طوریکه در استان کمتر از هزار روحانی وجود دارد اما جمعیت استان بیش از دو میلیون نفر است.

عرب پور با اشاره به راه اندازی اداره تبلیغات اسلامی کرمان در شهرستانهای جنوبی کرمان اضافه کرد: باید از همکاری مسئولان محلی در راه اندازی اداره سازمان تبلیغات اسلامی تشکر کرد ضمن اینکه این اداره در زمینه برنامه ریزی در زمینه فعالیتهای فرهنگی در جنوب کرمان نیز تاثیرگذار خواهد بود.

وی افزود: با توجه به اهمیت افزایش فعالیتهای فرهنگی در شهرستانهای جنوبی کرمان راه اندازی ادارات تبلیغات اسلامی در جنوب استان در این راستا صورت گرفته است.

امام جمعه عنبرآباد نیز افزود: عنبرآباد با کمبود روحانی روبروست اما هم اکنون به جای 50 روحانی 10 روحانی در این شهرستان درحال فعالیت هستند.

حجت الاسلام اکبر افشار منش افزود: تا پایان سال جاری 15 طلبه بومی از حوزه علمیه سفیران عنبرآباد فارغ التحصیل و به فعالیت خواهند پرداخت.

