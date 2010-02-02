یک گلستانی مشاور فدراسیون بین المللی ورزشهای دانشگاهی جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فدراسیون بین‌المللی ورزشهای بین دانشگاهی که مقر آن در شهر آنتورپ بلژیک است یک سازمان غیرانتفاعی است که با هدف ارائه فرصت به ورزشکاران دانشجو برای رقابت در سطح بین دانشگاهی و حمایت از حقوق دانشجویان ورزشکار، کمک به گسترش فعالیتهای ورزشی در بین دانشجویان و توجه به بعد اجتماعی ورزش تاسیس و بیش از 105 دانشگاه از سراسر جهان عضو این فدراسیون هستند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و چهره برتر و نمونه گلستان از انعقاد تفاهمنامه با فنی و حرفه ای گلستان خبر داد و گفت: به منظور بهره گیری از توان علمی و تخصصی و پژوهشی متقابل در امر توسعه ملی و منطقه ای و با هدف ساماندهی فعالیتهای پژوهشی، آموزشی و اجرایی تفاهمنامه ای بین دانشگاه آزاد اسلامی گرگان و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان منعقد شد.

رضا علی محسنی افزود: در این تفاهمنامه که موضوع آن برگزاری نشستهای علمی مشترک، تبادل اطلاعات علمی و پژوهشی و بهره گیری از اسناد و مدارک علمی، برگزاری سمینارها، انجام پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی و مطالعاتی، برگزاری سمینارها، کارگاه ها و دوره های آموزشی، زمینه سازی جهت بهره مندی متقابل از امکانات آموزشی و ... است.

وی اظهار داشت: در این نفاهمنامه طرفین متعهد شده اند که با اولویت دادن به عناوین تحقیقاتی و ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی مورد نیاز، شرایط لازم را برای استفاده اعضای هیئت علمی و کارشناسان دوطرف از امکانات و تجهیزات فنی و آزمایشگاهی و کتابخانه ای فراهم آورده و با فراهم کردن امکان بازدیدهای علمی و پژوهشی تشکیل کمیته های کارشناسی همکاری های لازم را درخصوص استفاده از امکانات تحقیقاتی - آموزشی فراهم آورند.

وی با اشاره به برگزاری اردوی راهیان نور با کمیت و کیفیت مناسب گفت: باید تلاش شود تمام مشکلات سال‌های گذشته آسیب‌شناسی شده و با رفع کمبودها و با انسجام و برنامه‌ریزی دقیق‌تر ناهماهنگی‌های دوره‌های گذشته برطرف شود و با انجام کارهای فرهنگی در اردوی راهیان نور، فرهنگ دفاع مقدس را به جوانان انتقال دهیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در ادامه سخنان اردوهای راهیان نور را بستری مناسب برای آشنایی دانشجویان با فرهنگ دفاع مقدس دانست و بر برگزاری برنامه های فرهنگی حین و قبل و بعد از برگزاری اردو تاکید کرد.