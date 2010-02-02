۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۴۷

غیبت 20 درصد از دستگاه های دولتی کرمان در نمایشگاه توانمندی های استان

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت نمایشگاه بین المللی جنوب شرق از آغاز به کار نمایشگاه توانمندی های کرمان با حضور 80 درصد از دستگاه های دولتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد جواد موحدی شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه توانمندیهای استان کرمان گفت: نمایشگاه توانمندیهای کرمان با هدف معرفی پتانسیلهای کرمان همزمان با آغاز دهه فجر در شهر کرمان با زیربنای دو هزار و 500 متر مربع آغاز بکار کرد.

وی با اشاره به رویکرد توسعه و پیشرفت استان در این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه 80 درصد دستگاه های دولتی و 70 درصد بخش خصوصی حضور دارند.

موحدی تصریح کرد: با توجه به ایام دهه فجر در بخش نخست این نمایشگاه عکسهای استقبال مردم از ورود امام خمینی(ره) به نمایش گذاشته شده است.

وی گفت: در این نمایشگاه سعی شده است پتانسیلهای استان کرمان بخصوص به سرمایه گذاران معرفی شود.

وی امور زیربنایی، بازرگانی، صنعت و معدن، فرهنگ و هنر، آموزش عالی، امنیت و تعاون و کشاورزی را از مهمترین بخشهای نمایشگاه دانست.

