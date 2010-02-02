داود زارعیان استاد دانشگاه و مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت راه اندازی آژانس عکس خبری خبرگزاری مهر گفت: یکی از مهمترین روشهای اطلاع رسانی در دنیای امروز رسانه ها استفاده از عکس و کاریکاتور است که در سالهای اخیر به دلیل محدودیت منابع و عدم دسترسی به عکسهای مناسب این حوزه در رسانه های ما مورد کم توجهی واقع شده است.

وی افزود: بررسی های علمی در حوزه ارتباطات بین‌الملل نشان می دهد که در بسیاری از موارد نقش ارتباطات غیرکلامی که معمولاً از طریق عکس منتقل می‌شود تاثیرگذارتر از ارتباطات کلامی است. انتقال پیامها در رسانه های امروزی از طریق نوشته و کلام با محدودیت‌هایی مواجه است که در عکس این محدودیت‌ها وجود ندارد و به راحتی قابل انتقال است و هر هنرمند عکاس و کاریکاتوریستی از زاویه دید خود از این امکان برای انتقال پیام مورد نظرش استفاده می کند.

این استاد رشته علوم ارتباطات اجتماعی اضافه کرد: به همین جهت راه اندازی آژانس عکس خبری خبرگزاری مهر بسیاری از محدودیت‌های عکس در حوزه های اطلاع رسانی را برطرف می کند. از سوی دیگر این اقدام در جهت حفظ حقوق مادی و معنوی عکاسان (کپی رایت) بسیار مهم است و می توانیم از این پس شاهد این باشیم که عکاسان حرفه ای ایران که تا به حال کمتر از عکسهایشان نامی برده می شد با استفاده از این سامانه به جهان رسانه ها معرفی شوند و از انتشار عکس‌هایشان منتفع شوند.

زارعیان ادامه داد: پیش از دو دهه قبل از این خبرگزاری آسوشیتدپرس اقدام به راه اندازی چنین آژانس عکسی کرده بود که تاثیر بسیار زیادی در معرفی این رسانه به جهان داشته است و معتقدم که راه اندازی آژانس عکس خبری در ایران هم باید بسیار پیش از اینها اتفاق می افتاد. با این حال امیدوارم آژانس نوپدید خبرگزاری مهر در روند اطلاع رسانی دقیق اقدامات درخوری را انجام دهد.

آژانس عکس خبری خبرگزاری مهر به عنوان اولین و بزرگترین آژانس عکس خبری آنلاین ایرانی بمناسبت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی به صورت آزمایشی افتتاح می‌شود و در مرحله اول کلیه رسانه های داخل کشور می توانند از خدمات آن استفاده کنند.

