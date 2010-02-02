زانوی گلزن برزیلی مس جراحی می شود

مهدی مداحی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: به دلیل مصدومیت زانوی مهاجم برزیلی مس و شدت مصدومیت زانوی ادینهو باید جراحی شود.

وی افزود: ادینهو دچار پارگی رباط صلیبی زانو شده است و تا پایان فصل قادر به همراهی مس کرمان در مسابقات داخلی و بین المللی نیست.

پزشک مس کرمان عنوان کرد: مسعود زارعی نیز تا پایان فصل نمی تواند مس را همراهی کند.

وی افزود: این بازیکن نیز یک ماه پیش زانوی خود را جراحی کرده است و در حال طی کردن دوران نقاهت است.

مداحی در خصوص وضعیت مصطفی سیفی نیز گفت: سیفی گچ پای خود را باز کرده است و به زودی تمرینات خود را همراه با سایر بازیکنان آغاز می کند.