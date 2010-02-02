برگزاری زیارت از راه دور در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد جعفری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر اطلاع رسانی گسترده در سطح خراسان رضوی افزود: زیارت حضرت رسول اکرم (ص) همه ساله در 28 صفر مصادف با 24 بهمن ماه در سراسر کشور به طور همزمان اجرا می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی به برگزاری این زیارت در 470 کانون فرهنگی هنری خراسان رضوی اشاره کرد و اظهار داشت: در بعضی مساجد قبل از نماز ظهر و عصر و در برخی بعد از نماز ظهر و عصر این زیارت برپا می شود.

جعفری تصریح کرد: فراخوان مقاله ای تحت عنوان اسوه برتر با موضوع سیره پیامبر نیز در این ایام اعلام شده که با رسیدن مقالات به دبیرخانه به برترین آن ها جوایزی اهدا خواهد شد.

وی از تهیه 5 هزار نسخه زیارت حضرت رسول برای توزیع در مساجد خبر داد و افزود: انعکاس شکوه این مراسم به ویژه در حرم مطهر رضوی توسط صد ا وسیمای مرکز این استان می تواند تاثیر گذاری بسیاری برآحاد جامعه داشته باشد.