۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۵۴

جاسبی در پاسخ به مهر خبر داد:

واحد جدیدی در دانشگاه آزاد ساخته نمی‌شود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در واکنش به خبر ایجاد 50 واحد جدید در این دانشگاه گفت: اشتباه برخی رسانه ها باعث به وجود آمدن این تصور شد که دانشگاه آزاد قصد تاسیس واحد جدید را دارد در صورتی که ما قصد چنین اقدامی را نداریم.

عبدالله جاسبی در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص افزایش 50 واحد جدید به واحدهای دانشگاه آزاد که پیش از این اعلام شده بود، گفت: اشتباهی که از سوی برخی رسانه ها رخ داد باعث به وجود آمدن این تصور شد که دانشگاه آزاد قصد دارد واحد جدید تاسیس کند.

وی ادامه داد: من گفته بودم 50 مرکز پژوهشی و تحقیقات افتتاح خواهد شد اما عده ای به اشتباه نوشته بودند 50 واحد جدید تاسیس می شود که این صحت ندارد و ما تنها به دنبال پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی هستیم و به جز فعال سازی واحدهای غیر فعال واحد جدیدی اضافه نخواهیم کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص اصلاح تقویم آموزشی و واکنش احتمالی دانشگاه آزاد گفت: ما و دانشگاههای دولتی و وزارت علوم در هر حال یک مجموعه هستیم و اگر تصمیمی در سطح کلان گرفته شود و به تصویب مراجع قانونی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا مجلس برسد قطعا پیگیری خواهیم کرد و ترتیب اثر می دهیم.

جاسبی درباره کم شدن میزان اعتبار وام شهریه برای همه سازمانها و نهادها گفت: تصمیمگیری در این خصوص به عهده مجلس است که اگر میزان این وام را افزایش دهند ما هم می توانیم وام بیشتری به دانشجویان بدهیم.

وی در پاسخ به این سئوال مهر که با توجه به تاخیر پیش آمده در پرداخت وام آیا ثبت نام قبل از اخذ وام صورت می گیرد یا خیر گفت: مسئله دانشگاه آزاد اسلامی از دانشگاههای دولتی جداست و ما بودجه خود را از دولت دریافت نمی کنیم در نتیجه روند ثبت نام ما با دانشگاههای دولتی متفاوت خواهد بود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص فعالیتهای فرهنگی این دانشگاه در راستای اهداف انقلاب اسلامی گفت: کارهای زیادی دراین زمینه انجام شده است که از آن جمله می توان به کسب رتبه های برتر در مسابقات گوناگون قرآن و عترت اشاره کرد.

وی افزود: تمامی واحدها را ملزم کردیم که حتما مسجد و یادمان شهدای گمنام داشته باشند و خوشبختانه دانشگاه آزاد با محیطی آرام همواره و در تمام صحنه ها پشتیبان انقلاب اسلامی بوده است.

جاسبی در خصوص اهداف پیش بینی شده در سند وقف این دانشگاه گفت: حسن این وقف به این است که در آینده کسی نمی تواند از اموال این دانشگاه در جهتی غیر از جهت مشخص شده در وقف نامه استفاده کند.

وی که دوشنبه شب در مراسم افتتاح مجموعه ورزشی دانشگاه آزاد تهران جنوب در جمع خبرنگاران صحبت می کرد تاکید کرد: تمامی اهداف این دانشگاه را طی وقف آن بر اساس پژوهش قرار داده ایم.

