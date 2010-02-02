رشد 5.2 برابری اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار در سمنان

حسین علیپوران در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: امسال در سطح یک هزار و 64 هکتار از اراضی کشاورزی این استان طرح آبیاری تحت فشار انجام شده است که شامل 744 هکتار قطره ای و 320 هکتار بارانی است.

وی سطح اجرا شده آبیاری تحت فشار در استان سمنان در سال گذشته را 170 هکتار عنوان کرد و گفت: علاوه بر سطوح اجرا شده بیش از 736 هکتار طرح نیز در نقاط مختلف استان سمنان در حال اجر می باشد.

مدیر آب و خاک و فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ادامه داد: مهمترین دلیل در افزایش سطح اجرای آبیاری تحت فشار در این استان حذف بروکراسی و ایجاد شرایط مناسب و آسان در ارائه تسهیلات به متقاضیان است.

وی با بیان اینکه 70 درصد اعتبار اجرای این طرح از محل کمک های بلاعوض تامین می شود، گفت: متقاضیان برای دریافت تسهیلات بدنبال اجرای طرح با تئید کارشناسان آب و خاک این سازمان و نیز مشاور طرح برای دریافت تسهیلات از طریق صندوق حمایت از بخش کشاورزی معرفی می شوند .

به گفته وی، حذف وثیقه و مسائل مربوط به مقررات بانکی در این طرح بسیار راهگشا بوده و امسال برای اجرای این طرح 25 میلیارد و 828 میلیون ریال اعتبار دولتی پرداخت شده است .

علیپوران متوسط اعتبار اجرای این طرح از محل اعتبارات دولتی را 19 میلیون ریال و خودیاری مجری طرح را 13 میلیون ریال عنوان کرد.