۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۲۵

رشد 5.2 برابری اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار در سمنان

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر آب و خاک و فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از رشد 5.2 برابری اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در استان سمنان خبر داد.

حسین علیپوران در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: امسال در سطح یک هزار و 64 هکتار از اراضی کشاورزی این استان طرح آبیاری تحت فشار انجام شده است که شامل 744 هکتار قطره ای و 320 هکتار بارانی است.

وی سطح اجرا شده آبیاری تحت فشار در استان سمنان در سال گذشته را 170 هکتار عنوان کرد و گفت: علاوه بر سطوح اجرا شده بیش از 736 هکتار طرح نیز در نقاط مختلف استان سمنان در حال اجر می باشد.

مدیر آب و خاک و فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ادامه داد: مهمترین دلیل در افزایش سطح اجرای آبیاری تحت فشار در این استان حذف بروکراسی و ایجاد شرایط مناسب و آسان در ارائه تسهیلات به متقاضیان است.

وی با بیان اینکه 70 درصد اعتبار اجرای این طرح از محل کمک های بلاعوض تامین می شود، گفت: متقاضیان برای دریافت تسهیلات بدنبال اجرای طرح با تئید کارشناسان آب و خاک این سازمان و نیز مشاور طرح برای دریافت تسهیلات از طریق صندوق حمایت از بخش کشاورزی معرفی می شوند.

به گفته وی، حذف وثیقه و مسائل مربوط به مقررات بانکی در این طرح بسیار راهگشا بوده و امسال برای اجرای این طرح 25 میلیارد و 828 میلیون ریال اعتبار دولتی پرداخت شده است.

علیپوران متوسط اعتبار اجرای این طرح از محل اعتبارات دولتی را 19 میلیون ریال و خودیاری مجری طرح را 13 میلیون ریال عنوان کرد.

وی یاد آور شد: در اجرای طرح آبیاری تحت فشار در استان سمنان تاکنون 11 هزار و 500 هکتار طرح اجرا شده است که شامل پنج هزار و 300 هکتار بارانی و شش هزار و 200 هکتار قطره ای است.

