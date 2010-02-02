رونمایی کتاب "رمزگان هستی" در نقش جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "رمزگان هستی" شامل مجموعه عکسهای گروهی دانشجویان رشته گرافیک دانشکده هنر و معماری است که با نگاهی نو و خلاقه به بیان ایده‌ها و ادراک خود از طبیعت پرداخته‌اند.

همزمان با این مراسم آثار عکس گروهی دانشجویان به نمایش درمی آید و کارگاه تخصصی نقد و بررسی آثار نیز با حضور استادان مهیار خراباتی، جمشید حاتم، امید ابراهیم، پریناز گودرزی و میرعلیرضا دریابیگی از ساعت 16 تا 19 برپا خواهد‌شد.

نمایشگاه عکس "رمزگان هستی" از 17 تا 21 بهمن‌ماه در سالن دکتر شیرازی مرکز هنرپژوهی نقش‌جهان واقع در خیابان ولی عصر(عج)، ضلع جنوب غربی پارک ساعی پلاک 2169 آماده بازدید علاقه‌مندان است.

