تولید گوجه فرنگی تراریخته ای که تا 45 روز تازه می ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر مقاومترین گوجه فرنگیهای گلخانه ای تنها به مدت چند هفته می توانند در یخچال تازگی خود را حفظ کنند.

اکنون گروهی از دانشمندان موسسه ملی تحقیقات ژنوم گیاه در دهلی نو با بررسی DNA این گیاه ژنهای دو آنزیم رشد را در گوجه فرنگی کشف کرده اند که می توانند از پوسیدگی این میوه به مدت 45 روز جلوگیری کنند. این تازه ترین محصول تراریخته می تواند در عرصه تولید کشاورزی غذایی نقش مهمی ایفا کند.

محققان هندی دریافتند که دو آنزیم مهم مسئول رشد گوجه فرنگی پس از جمع آوری محصول هستند.

این محققان با دستکاری ژنتیکی ژنهای این دو آنزیم به نامهای "آلفا- منوسیدازیز"(alfa-Man) و "بتا- دی- ان- استیلزوسامینیدازیز"(beta-Hex) موفق شدند گوجه فرنگیهایی به دست آورند که پس از چیده شدن 45 روز تازه می مانند. این در حالی است که گوجه فرنگیهای استاندارد تنها حدود 15 روز تازه می مانند.

براساس گزارش نشنال پست، شل شدگی میوه ها در آستانه پوسیدگی باعث ضرر 40 درصدی بازار میوه می شود. به خصوص در گوجه فرنگی بلافاصله پس از آنکه یک میوه شل شد، میوه های دیگر نیز شروع به پوسیده شدن می کنند و پس از مدت کوتاهی تمام جعبه گوجه فرنگی بی استفاده می شود.