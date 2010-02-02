15 هزار جلد کتاب به ادارات و مراکز فرهنگی کرج اهدا شد

مهدی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با ارائه گزارش عملکرد این اداره طی یک سال گذشته اظهار داشت: طی این مدت واحد نظارت این اداره در سطح استان تهران رتبه برتر را از آن خود کرد.

وی افزود: در این مدت بیش از 40 اثر نمایشی در سطح کرج و شهرهای اقماری آن به اجرا درآمد و 26 جنگ شادی توسط اداره ارشاد اجرا شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: با تلاش هنرمندان کرجی و حمایت اداره ارشاد، دو نمایش "زمزمه های خودمانی" و "مثل هیچکس" در جشنواره تئاتر استانی رتبه های برتر را در بخشهای بازیگری و کارگردانی متن کسب کردند و به جشنواره تئاتر کشوری راه یافتند..

عسگری در ادامه با اشاره به برگزاری جشنوره استانی کتاب در سال جاری در کرج بیان داشت: در این نمایشگاه بیش از 100 میلیون تومان کتاب به فروش رفت.

افزایش سه برابری راه اندازی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در کرج

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج در بخش دیگری عنوان کرد: طی یکسال گذشته با افزایش سه برابری تعداد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در این کلانشهر از 38 به 123 کانون رسیده است.

وی یادآور شد: همزمان با تاسیس هر کانون، تجهیزات از قبیل کامپیوتر، فکس، پرینتر و دوربین به هر کانون اهدا می شود.

احداث شش کتابخانه عمومی در مساجد کرج

عسگری ادامه داد: طی یکسال گذشته شش کتابخانه عمومی در مساجد کرج افتتاح و راه اندازی شد.

وی گفت: در حال حاضر 29 کتابخانه باز در مساجد و 20 کتابخانه باز در روستاهای کرج فعال است.

رئیس اداره ارشاد در مورد بیمه هنرمندان کرجی افزود: تاکنون این اداره برای 85 نفر از هنرمندان در رشته های مختلف پرونده تشکیل داده است.