به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان غربی در آیین افتتاحیه این کنگره "عاشورا ، تعریف و جایگاه عدالت و پیشرفت"، "عاشورا و پیشینه تاریخ و تمدن ایران اسلامی"، "عاشورا، انقلاب اسلامی و ترسیم جامعه پیشرفته مبتنی بر عدالت"، "عاشورا، اندیشه عدالت و پیشرفت" و "عاشورا، الگوهای عدالت و توسعه" را از مهمترین بحثهای مورد طرح در این کنگره عنوان کرد.

حجت الاسلام روح الله بیگی با بیان اینکه در مجموع 134 مقاله به دبیرخانه کنگره رسیده است، گفت: 19 مقاله از مقاله های رسیده به دبیرخانه کنگره، به عنوان مقاله های برتر تعیین شده است که در کنگره ارائه خواهد شد.

وی گفت: در پایان کنگره به ارائه دهندگان مقاله های منتخب و برتر جوایز نفیسی ارائه خواهد شد.

در آیین افتتاحیه کنگره سراسری عاشورا پژوهی، حجت الاسلام غلامرضا حسنی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی، جمعی از مسئولان استان، فرماندهان نیروهای مسلح و گروه کثیری از ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت و عاشقان امام حسین (ع)‌از شهرستانهای مختلف استان شرکت دارند.

در این کنگره چند تن از شخصیتهای علمی و پژوهشگران مقالاتی با موضوع فلسفه قیام عاشورا ارائه می کنند.

همچنین آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران نیز در این کنگره سخنرانی خواهد کرد.