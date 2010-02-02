انقلاب موجب اقتدار و عزت نیروهای مسلح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، آیت الله باریک بین صبح سه شنبه در دیار فرماندهای نیروهای مسلح استان گفت: انقلاب اسلامی موجب تحول در همه ابعاد زندگی مردم ما شد و تاریکی ها را به روشنایی و نور مبدل کرد.

وی افزود: با گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب امروز در بسیاری از زمینه ها سرآمد هستیم و ارتش و نیروهای مسلح به خودباوری و اعتماد به نفس بالایی دست پیدا کرده اند.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: امروز با تبعیت از رهبری وظیفه داریم از میهن اسلامی دفاع کنیم و اجازه ندهیم دشمنان در کشور ما دودستگی ایجاد کنند.

امیر شهری فرمانده لشگر 16 زرهی قزوین هم در این دیدار گفت: انقلاب موجب تغییر نگرش و افکار مردم شد و ارزشها و فرهنگ دینی را در ما زنده کرد.

سرهنگ جعفری نسب فرمانده انتظامی استان هم از انقلاب به عنوان حرکتی انقلابی یاد کرد و گفت: استقرار جمهوری اسلامی در ایران به دست بنیانگذار و معمار انقلاب دستاورد عظیم قرن بود و امروز همه باید از این دستاورد ارزشمند صیانت کنیم.

حجت الاسلام حسینی نماینده ولی فقیه در سپاه صاحب الامر(عج) استان هم در خصوص استقلال و عدم وابستگی به بیگانگان و دستاوردهای ارزشمند آن بویژه در نیروهای مسلح نکاتی را یادآورشد.

اصناف و بازاریان نقش مهمی در پیروزی انقلاب ایفا کردند

آیت الله باریک بین در دیدار جمعی از اصناف و بازاریان استان قزوین در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هم اظهار داشت: اصناف و بازاریان مومن چه در دوران قبل از انقلاب و در حمایت از مبارزات مردمی و چه دوران پیروزی و پس از آن نقش تعیین کننده و تاثیر گذاری داشتند و توانستند به رسالت انقلابی خود بخوبی عمل کنند.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری با گرامیداشت سالروز ورود امام به میهن تصریح کرد: دهه فجر یادآور دوران آزادگی و سرافرازی اسلام است و در این ایام باید ضمن بیان دستاوردها و خاطرات انقلاب اختلافات را کنار بگذاریم و برای صیانت از نظام متحد شویم.

آیت الله باریک بین با اشاره به نقش اصناف قزوین در تصمیم گیری اقتصادی و سیاسی کشور اظهار داشت: برای ساختن کشور و رسیدن به استقلال اقتصادی به کمک همه بازاریان واصناف هم نیازمندیم و امیدواریم همه به رشد و شکوفایی اقتصاد کشور بیندیشند و در این کار مشارکت کنند.



در ابتدای این دیدار افرازه رئیس سازمان بازرگانی استان قزوین با تبریک ایام دهه فجر اظهار داشت: اصناف وبازاریان در شرایط کنونی هم باید در امور اقتصادی به کمک دولت و نظام بشتابند و تجارب و دیدگاههای خود را برای اداره بهتر امور منتقل کنند.

وی حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن را تجدید بیعت دوباره با امام راحل(ره)، مقام عظمای ولایت و آرمانهای شهدا دانست و افزود: این راهپیمایی بار دیگر اقتدار نظام را به جهانیان نشان خواهند داد.