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۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۰۷

آیت الله باریک بین:

انقلاب موجب اقتدار و عزت نیروهای مسلح شد

انقلاب موجب اقتدار و عزت نیروهای مسلح شد

قزوین - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین اقتدار و عزت نیروهای مسلح و ایجاد خودباوری در نیروها را از جمله برکات انقلاب اسلامی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، آیت الله باریک بین صبح سه شنبه در دیار فرماندهای نیروهای مسلح استان گفت: انقلاب اسلامی موجب تحول در همه ابعاد زندگی مردم ما شد و تاریکی ها را به روشنایی و نور مبدل کرد.

وی افزود: با گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب امروز در بسیاری از زمینه ها سرآمد هستیم و ارتش و نیروهای مسلح به خودباوری و اعتماد به نفس بالایی دست پیدا کرده اند.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: امروز با تبعیت از رهبری وظیفه داریم از میهن اسلامی دفاع کنیم و اجازه ندهیم دشمنان در کشور ما دودستگی ایجاد کنند.

امیر شهری فرمانده لشگر 16 زرهی قزوین هم در این دیدار گفت: انقلاب موجب تغییر نگرش و افکار مردم شد و ارزشها و فرهنگ دینی را در ما زنده کرد.

سرهنگ جعفری نسب فرمانده انتظامی استان هم از انقلاب به عنوان حرکتی انقلابی یاد کرد و گفت: استقرار جمهوری اسلامی در ایران به دست بنیانگذار و معمار انقلاب دستاورد عظیم قرن بود و امروز همه باید از این دستاورد ارزشمند صیانت کنیم.

حجت الاسلام حسینی نماینده ولی فقیه در سپاه صاحب الامر(عج) استان هم در خصوص استقلال و عدم وابستگی به بیگانگان و دستاوردهای ارزشمند آن بویژه در نیروهای مسلح نکاتی را یادآورشد.

اصناف و بازاریان نقش مهمی در پیروزی انقلاب ایفا کردند

آیت الله باریک بین در دیدار جمعی از اصناف و بازاریان استان قزوین در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هم اظهار داشت: اصناف و بازاریان مومن چه در دوران قبل از انقلاب و در حمایت از مبارزات مردمی و چه دوران پیروزی و پس از آن نقش تعیین کننده و تاثیر گذاری داشتند و توانستند به رسالت انقلابی خود بخوبی عمل کنند.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری با گرامیداشت سالروز ورود امام به میهن تصریح کرد: دهه فجر یادآور دوران آزادگی و سرافرازی اسلام است و در این ایام باید ضمن بیان دستاوردها و خاطرات انقلاب اختلافات را کنار بگذاریم و برای صیانت از نظام متحد شویم.

آیت الله باریک بین با اشاره به نقش اصناف قزوین در تصمیم گیری اقتصادی و سیاسی کشور اظهار داشت: برای ساختن کشور و رسیدن به استقلال اقتصادی به کمک همه بازاریان واصناف هم نیازمندیم و امیدواریم همه به رشد و شکوفایی اقتصاد کشور بیندیشند و در این کار مشارکت کنند.
 
در ابتدای این دیدار افرازه رئیس سازمان بازرگانی استان قزوین با تبریک ایام دهه فجر اظهار داشت: اصناف وبازاریان در شرایط کنونی هم باید در امور اقتصادی به کمک دولت و نظام بشتابند و تجارب و دیدگاههای خود را برای اداره بهتر امور منتقل کنند.

وی حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن را تجدید بیعت دوباره با امام راحل(ره)، مقام عظمای ولایت و آرمانهای شهدا دانست و افزود: این راهپیمایی بار دیگر اقتدار نظام را به جهانیان نشان خواهند داد.

کد مطلب 1028318

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