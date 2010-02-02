راه اندازی مرکز مطالعات و پژوهشهای زیست محیطی غرب آسیا در رامسر

به گزارش خبرنگار مهر در رامسر، سید علی اکبر طاهایی، صبح سه شنبه در همایش روز جهانی تالاب ها و سی و نهمین سالگرد تشکیل کنوانسیون رامسر در محل هتل آزادی این شهرستان اظهار داشت: مرکز مطالعات و پژوهش های زیست محیطی رامسر می تواند بسیاری از مشکلات و مخاطرات زیست محیطی که اقلیم منطقه را تهدید می کند بررسی و شناسایی کند.

وی خاطرنشان کرد: 39 سال از تشکیل کنوانسیون بین المللی تالاب ها در رامسر می گذرد و این کنوانسیون که در جامعه بین المللی دارای 1800 عضو بوده به مقوله زیست محیطی اهتمام جدی داشته است.

استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنانش با ابراز تاسف از انباشت زباله در حاشیه شهرها و روستاهای مازندران، تصریح کرد: متاسفانه این معضل زیست محیطی باعث می شود که بنده به هر شهرستانی که سفر می کنم در این خصوص به فرماندار آن شهرستان تذکر می دهم.

طاهایی با بیان اینکه رفع موانع زیست محیطی و جلوگیری از انباشت زباله در استانی که پنج برابر جمعیتش میزبان گردشگران است، نیازمند عزم جدی و توجه بیشتر مدیران خواهد بود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه حفظ محیط زیست و جلوگیری از انباشت زباله باید از طریق مدیران دستگاه های اجرایی آغاز شود، افزود: متاسفانه به واسطه اینکه مسئولان استان توجهی برای رفع این معضل ندارند شاهد بی توجهی مردم در جلوگیری از انباشت زباله در شهرهای استان هستیم.

طاهایی در بخش دیگری از سخنانش خواستار احیا بافت های سنتی در ساخت و سازهای شهرهای مازندران شد و از شهرداران استان خواست شهروندان را به احداث بناهای سفالی تشویق کنند.

رسول علی اشرفی پور مدیرکل حفاظت از محیط زیست مازندران نیز در این همایش با اشاره به اینکه 22 درصد از خاک ارزشمند مازندران جز مدیریت این اداره کل قرار دارد، افزود: هم اکنون 2.5 میلیون هکتار از سطح اراضی استان به حوزه آبخیز و منابع طبیعی اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه راه اندازی دفتر منطقه ای کنوانسیون رامسر در این شهرستان از مصوبات سفر استانی دولت بوده است، افزود: در صورت تامین اعتبار این پروژه ملی ساخت این مرکز ظرف دو سال آینده به اتمام خواهد رسید.

اشرفی پور همچنین با اشاره به اینکه اسکلت مرکز پرنده شناسی شمال کشور در فریدون ساخته شده است، افزود: در صورت تخصیص اعتبار از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست این مرکز ظرف چند ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه هم اکنون 700 تالاب و آب بندان ریز و درشت در مازندران، 13 هزار هکتار از اراضی طبیعی استان را محصور کرده اند، افزود: دو تالاب از 22 تالاب بین المللی عضو کنوانسیون رامسر به نامهای تالاب بین المللی میان کاله بهشهر و فریدون کنار عضو این کنوانسیون هستند.