رییس کارگروه تخصصی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در ایدرو منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایدرو،‌ در این حکم برنامه ریزی جهت توسعه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی بر اساس استراتژی های کلان سازمان و نیز توسعه و ایجاد طرح های سرمایه گذاری و نظارت بر اجرای موفق طرح ها از جمله وظایف صباغی قید شده است.

صباغی کارشناس ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه تربیت مدرس است. وی سابقه تدریس در دانشگاه در زمینه کنترل سیستم های خطی و دینامیک پرواز را دارد.

وی فعالیت های اجرایی فراوانی در زمینه نفت و گاز و فراساحل داشته است که از جمله می توان تاسیس واحد مدیریت نصب فراساحل، مسئولیت انتقال فناوری نصب سکوهای نفت و گاز ایران برای شرکت IOEC ، مدیریت پروژه نصب نخستین سکوهای پارس جنوبی و توسعه یال غربی ابوذر و مدیریت پروژه لوله گذاری فازهای 6 و 7 و 8 پارس جنوبی را نام برد.

صباغی برنده جایزه تولیدکننده نمونه سال 84 را برای پروژه RSPPM جایزه صادرکننده نمونه خدمات فنی مهندسی است.