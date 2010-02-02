آخرین روستای بالای 20 خانوار سمنان برق دار شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، پروژه برق رسانی به روستای قالیباف شهرستان گرمسار صبح سه شنبه در دومین روز از دهه فجر با حضور استاندار سمنان، مسئولان استانی و شهرستان گرمسار برگزار شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان در آیین بهره برداری از این پروژه برق رسانی گفت: روستای قالیباف آخرین روستای بالای 20 خانوار استان سمنان که به میمنت دهه فجر و سی یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برق دار شده است.

محمد موسوی زاده افزود: برق رسانی به روستای قالیباف شهرستان گرمسار با اعتبار دو میلیارد ریال اجرا شده است .

به گفته وی، امروز جشن شکرگزاری اتمام عملیات برق رسانی به روستاهای بالای 20 خانوار استان سمنان است و بهره برداری از این طرح با هدف رفع محرومیت زدایی بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان با بیان اینکه با برق رسانی به روستای قالیباف تعداد روستاهای برق دار استان 458 روستا شده است، گفت: در این روستا به عنوان اولین روستای استان سمنان برای روشنایی معابر از چراغ های ال ای دی کم مصرف و با عمر بالا استفاده شده است .

موسوی زاده با اشاره به اینکه شرکت توزیع برق استان سمنان در کشور کمترین درصد کاهش تلفات شبکه های توزیع برق را به خود اختصاص داده است، گفت: مقوله کاهش تلفات پارامتر تعیین کننده ای در دنیا و کشور محسوب می شود و استان سمنان در این بخش بسیار موفق عمل کرده است.