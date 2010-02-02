نوسازی بیش از 600 دستگاه اتوبوس فرسوده از ابتدای سال

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس بیژنی با بیان این مطلب اظهار کرد: در راستای نوسازی ناوگان و خروج اتوبوسهای فرسوده از ابتدای سال تاکنون661 دستگاه اتوبوس با عمر بیش از 10 سال از ناوگان خارج شده و در تلاشیم بقیه اتوبوسهای فرسوده را نیز هرچه سریعتر از ناوگان خارج کنیم تا خدمات رسانی مناسبی به شهروندان صورت گیرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 609 دستگاه اتوبوس فرسوده با بیش از 10 سال عمر نیز در ناوگان اتوبوسرانی وجود دارد که این اتوبوسها در اولویت اول خروج از ناوگان هستند و در تلاشیم تا اتوبوس های جدید را جایگزین آنها کنیم.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با بیان اینکه اتوبوسهای فرسوده با تلاش شهرداری و اعتباراتی که مدیریت شهری به این مهم اختصاص داده از رده خارج شده اند خاطرنشان کرد: طی دو سال گذشته مجموعا حدود دو هزار دستگاه اتوبوس فرسوده از ناوگان خارج شدند و اکنون ناوگان اتوبوسرانی نسبت به قبل وضعیت بهتری دارد.

وی افزود: براساس طرح جامع حمل و نقل و ترافیک، شهر تهران باید علاوه بر توسعه کمی ناوگان اتوبوسرانی از نظر کیفی نیز ارتقا یابد و از اتوبوسهای با کیفیت، مدرن و دارای استانداردهای جهانی در ناوگان استفاده شود.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تصریح کرد: در این راستا باید عمر مفید اتوبوسها نیز کاهش یابد و اتوبوسهای فرسوده به طور کامل از رده خارج شوند به همین دلیل نوسازی و ارتقای کیفیت اتوبوسها از مهم ترین اهداف و برنامه های شرکت واحد اتوبوسرانی محسوب و با جدیت تحقق این مهم پیگیری می شود.

بیژنی در ادامه همچنین در مورد اتوبوس‌های گازسوز و مشکلات جایگاه های سوخت گفت: اتوبوس های گاز سوز به دلیل کمبود و مشکلات جایگاههای سوخت برای سوختگیری و خدمات‌رسانی با مشکلات زیادی مواجه اند و به همین دلیل اتوبوسرانی تهران دیگر اتوبوس گازسوز جدیدی تحویل نمی‌گیرد.

وی افزود: امیدواریم که مسئولان نیز برای توسعه کمی و کیفی ناوگان، اتوبوس های غیر گاز سوز به تهران اختصاص دهند تا بتوانیم هرچه سریعتر ضمن افزایش تعداد اتوبوس های فعال در ناوگان، اتوبوس های فرسوده را از رده خارج کنیم.