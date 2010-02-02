ماموریتهای ناوگروه های اعزامی ارتش موجب تعجب یگانهای بیگانه شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، امیر دریادار ابراهیم اشکان صبح سه شنبه در مراسم استقبال از ورود چهارمین ناوگروه اعزامی به خلیج عدن در منطقه یکم نیروی دریایی ارتش در بندرعباس افزود: در حالی سی و یکمین بهار آزادی را جشن می گیریم که نهال انقلاب اسلامی امروز تبدیل به درخت تناور و سایه گستر شده است.

وی بیان کرد: خداوند را شاکریم که در جمع کارکنانی از نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستیم که با غیرت و تعصب ستودنی سوار بر عرشه ناوهای البرز و بوشهر بر افتخارات جان بر کفان ارتش جمهوری اسلامی ایران افزودند.

وی خاطرنشان کرد: خلیج عدن از جمله آبراه های مهم در تجارت بین المللی دریایی است و روزانه دهها فروند کشتی نفت کش و تجاری در آن تردد دارند که به جهت کوتاه کردن مسیر شرق و غرب از جایگاه ویژه ای در معادلات ژئوپلیتیک برخوردار است.

اشکان اذعان داشت: با ظهور پدیده شوم دزدی دریایی در سواحل شمالی کشور سومالی که ناشی از بی ثباتی سیاسی در این کشور و سیاستگذاری دول استعمارگر در آن است، مدتی است این منطقه به یکی از ناامن ترین نقاط در دریانوردی بین المللی تبدیل شه است.

وی تصریح کرد: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ منافع کشور اسلامی در دریاهای دوردست به رغم بعد مسافتی قریب به سه هزار و 500 کیلومتر از ابتدای سال جاری تاکنون اقدام به اعزام شش ناوگروه رزمی عملیاتی اطلاعاتی کرده است.

ناوگروه هفتم در اسفند سال جاری اعزام می شود

اشکان بیان کرد: ناوگروه هفتم متشکل از ناوشکن جمهوری اسلامی سبلان و ناو جمهوری اسلامی خارک بیستم اسفند ماه سال جاری جهت برقراری امنیت در خطوط مواصلاتی کشتیرانی جمهوری اسلامی در آبهای خلیج عدن اعزام می شود.

فرمانده قرارگاه مقدم جنوب در هرمزگان خاطرنشان کرد: نمایش اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران در اهتزاز پرچم ملی در فواصل بسیار دور از کشور و در آبهای بین المللی بر عرشه ناوگان با عمر خدمتی بیش از 30 سال که به نوبه خود افتخاری برای انقلاب اسلامی، محسوب می شود.

وی اذعان داشت: نمایاندن استقلال کامل سیاسی نظام با توجه به انجام مستقل این ماموریت و عدم پیروی از سیاستهای نیروهای ائتلاف و معرفی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور کاملا مستقل سیاسی و بازتاب گسترده خبر حضور و ماموریت ناوگروه در رسانه های منطقه ای و بین المللی داشته است.