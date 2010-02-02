تلاش پنهان دو کره برای برگزاری نشست آشتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، با وجود تلاش دو کشور برای برگزاری این نشست اما سئول بر این نکته تاکید دارد که پیونگ باید در قبال این نشست مسئول باشد و هزینه های مورد نیاز برای برگزاری آن را بپردازد.

این در حالی است که "لی میونگ باک" رئیس جمهور کره جنوبی خواستار تعهد جدی کره شمالی مبنی بر بازگشت به مذاکرات شش جانبه شده است.

بر همین اساس قرار است امروز سه شنبه یک مقام عالی رتبه از وزارت خارجه آمریکا برای مذاکره با مقامات سئول درباره مذاکره با کره شمالی وارد کره جنوبی شود.

تلاش دو کره برای برگزاری نشست در حالی است که روز گذشته نیز نمایندگان دو کره در نشستی راه های افزایش مناسابات تجاری میان خود را بررسی کردند.

اما در روزهای گذشته دو کشور اقدام به مبادله آتش و شلیک توپ به سوی هم کرده بودند.

در هفته گذشته کره شمالی اقدام به برگزاری رزمایشی در سواحل غربی خود کرده بود که این اقدام با واکنش کره جنوبی مواجه شد.

بر اساس این گزارش، علاوه بر مذاکرات مقامات دو کره در سئول قرار است امروز دوشنبه برخی از مقامات بلند پایه دوکره در شهر مرزی "کایه سانگ" با یکدیگر دیدار کنند.

از جولای سال گذشته تا کنون این اولین دیدار و نشست کاری نمایندگان دو کره محسوب می شود.

در هفته گذشته وزارت اتحاد کره جنوبی با بیان این مطلب از پذیرش پیشنهاد پیونگ یانگ برای ادامه مذاکرات درباره همکاریهای اقتصادی به ویژه در شهرک صنعتی مرزی دو کشور خبر داد.

خاطرنشان می شود که وزیر دفاع کره جنوبی اخیرا اعلام کرده بود که در صورت آمادگی کره شمالی برای انجام یک حمله هسته ای، سئول نیز در برابر این اقدام ساکت نمی نشیند و حمله ای پیشگیرانه را علیه تاسیسات هسته ای پیونگ یانگ انجام می دهد.