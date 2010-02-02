20 ایستگاه آلودگی هوای تهران را اندازه گیری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اعلام این مطلب اظهار کرد: در9 ماه ابتدای امسال، هوای تهران 37 روز وضعیت ناسالم داشت که یک روز آن بسیار ناسالم و یک روز آن هم خطرناک بوده و این در حالی است که استاندارد جهانی برای آلودگی هوای شهرها حداکثر یک روز در سال است.

وی فقدان یک برنامه جامع و منسجم در زمینه کنترل آلودگی هوا را از جمله مشکلات موجود بر شمرد و تصریح کرد: هدف اصلی برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران این بود که ظرف 10 سال هوای تهران به حد استاندارد برسد در حالی که یک و نیم ماه تا پایان این طرح بیشتر زمان باقی نمانده اما این طرح به چشم انداز مورد نظر خود نرسیده است.

دکتر رشیدی با اشاره به بند ب ماده 62 قانون برنامه چهارم توسعه از رده خارج کردن کامل خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده، اضافه کرد: نه تنها این کار به صورت کامل انجام نشده، بلکه در بحث های دیگر مانند کیفیت سوخت و ساماندهی حمل و نقل عمومی هم با نقایصی مواجه هستیم.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در پایان با تاکید بر انجام کارهای زیر بنایی برای کنترل مشکل آلودگی هوای تهران، خاطرنشان کرد: وضعیتی که در حال حاضر در تهران داریم در خور شأن شهری با این تعداد جمعیت نیست.