بازگشت مقتدرانه ناوگروههای ایرانی از خلیج عدن

به گزارش خبرنگار مهر در بندر عباس، امیر دریادار فریبرز قادر پناه صبح سه شنبه در مراسم استقبال از چهارمین ناوگروه اعزامی به خلیج عدن طی گزارشی به فرمانده کل ارتش گفت: این ناوگروهها در میان بیش از 25 کشور که در حدود 50 فروند از ناوهای خود را به منطقه اعزام کرده بودند ماموریت خود را به نحو احسن به انجام رساندند.

وی خاطرنشان کرد: در پی ابلاغ ستادهای بالاتر در اوایل سال جاری مبنی بر لزوم اعزام ناوگروههای نداجا در راستای تامین امنیت خطوط مواصلاتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه ناامن خلیج عدن که یکی از مناطق مهم در دریانوردی بین المللی محسوب می گردد تلاش و جدیتی مضاعف در تمامی یگان های عملیاتی، ستادی، پشتیبانی و تعمیراتی این منطقه آغاز شد.

قادرپناه تصریح کرد: ناوگان موجود منطقه یکم نداجا با برخورداری از انواع یگان های شناور رزمی و پشتیبانی رزمی از عمر متوسطی بیش از 30 سال برخوردار است ولیکن با همت و تلاش سربازان ولایت مدار و گوش به فرمان مولایشان و انجام تعمیرات مورد نیاز تاکنون 4 ناوگروه متشکل از ناوگروههای یکم، سوم، چهارم و پنجم مرکب از 7 فروند از یگانهای شناور منطقه یکم و دوم به منطقه جهت انجام ماموریتهای طولانی مدت اعزام گردیدند.

وی داشت: ناوگروههای اعزامی علی رغم بعد فاصله و عدم امکان پشتیبانی فوری توانسته اند به طور مستقل و به صورت خودکفا ماموریت محوله را به نحوی شایسته و با اقتدار کامل در میان بیش از 25 کشور جهان به انجام برسانند.

قادرپناه اذعان داشت: نه تنها حتی یک مورد ربایش کشتی های جمهوری اسلامی ایران در منطقه مورد اشاره گزارش نشده بلکه بارها ناوگروههای نیروی دریایی به کشتی های غیرایرانی نیز کمک رسانی کرده و اسکورت آنها را بنا به درخواستشان انجام داده اند.

وی بیان کرد: ناوگروه پنجم از ستاد منطقه یکم درحال انجام ماموریت مذکور بوده و ناو گروه ششم از مناطق دوم و سوم نداجا پس از اتمام یک مرحله ماموریت ویژه در اواخر ماه جاری جایگزین ناوگروه پنجم خواهد شد.

قادرپناه تصریح کرد: منطقه یکم نداجا علاوه بر انجام ماموریتهای روتین در حوزه مسئولیتی و اعزام ناوگروههای منتخب به ماموریت دوردست خلیج عدن به واسطه برخورداری از موقعیت جغرافیایی ویژه و اشراف به تنگه هرمز و همچنین وجود مراکز تعمیراتی و آمادی مورد نیاز ضمن پذیرش و ارائه خدمات و پشتیبانی یگان های اعزامی از مناطق دوم و سوم نداجا نسبت به انجام تعمیرات درخواستی و پشتیبانی ناوگروههای منتخب از سایر مناطق نیز اقدام می کنند.

وی افزود: منطقه یکم نداجاعلاوه بر قرار گرفتن در لبه جلویی منطقه نبرد به عنوان مبدا تمامی ماموریتهای دوربرد و مهم ناوگان جنوب نداجا عمل نموده افتخاری است که امروزه جان برکفان مولای متقیانشان بر آن می بالند چرا که معتقدند خوشنودی او رضایت حضرت ولی عصر (عج) را به دنبال دارد.

به گفته وی، پس از ابلاغ ضرورت استقرار تکاوران عملیات ویژه بر روی کشتی های عبوری جمهوری اسلامی از خلیج عدن از اول مهر ماه سال جاری دو تیم از تکاوران عملیات ویژه دریایی که عمده نیروهای آنها از منطقه یکم انتخاب شده اند در منطقه ماموریتی جدید مستقر و با استقرار بر روی کشتی های عبوری ضامن دو چندان امنیت کشتیرانی در این منطقه شده اند.

قادرپناه در پایان اظهار کرد: گرچه اجرای این ماموریت فشار زیادی را از نقطه نظر کاری بر سامانه های عملیاتی، فنی، پشتیبانی و اعتباری منطقه یکم نداجا وارد کرده است، لیکن به هیچ وجه آثار و برکات بسیار ارزنده ناشی از اجرای منویات فرمانده معظم کل قوا را نمی توان نادیده انگاشت و آحاد فرماندهان، کارکنان و خانواده های منطقه یکم نیروی دریایی ارتش با تمام توان تلاش خود را معطوف به اجرای این دستور نموده و با غرور و افتخار بسیار بر خود می بالند.