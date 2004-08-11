اجراي حركت هاي عظيم فرهنگي مستلزم همكاريهاي همه جانبه است

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي دكتر توكلي گفت : سند چشم انداز بيست ساله يك افق خوش بينانه براي دسترسي به اهداف است كه اگر درنگاه اول دور از دسترس به نظر برسد اين ذات چشم انداز است، ولي براي اجرا اين سند ، جريان فرهنگي و اقتصادي بايستي دست به دست هم دهند و اين حركت عظيم دركشور را به نقطه مقصد برسانند.

رئيس مركز پژوهشهاي مجلس هفتم در خصوص برنامه چهارم توسعه گفت : اين برنامه از لحاظ قانوني برنامه نيست چون تعريف برنامه در كشور مشخصه هاي خاصي دارد كه اين برنامه فاقد آن است و نه از لحاظ علمي ، چون برنامه علمي تغييراتي را در پنج سال پيش بيني مي كند در حالي كه اين برنامه تغييري ندارد.

وي افزود: ما سعي كرديم اين روند غير عقلائي و غير كارشناسي را تصحيح كنيم و به همين جهت برنامه به شوراي نگهبان رفت و موارد متعدد نقض قانون اساسي در آن مشاهده و حتي مواردي هم با احكام شرع سازگار نبود.

نماينده مجلس هفتم گفت: نمايندگان مجلس هفتم موارد اختلاف مجلس ششم و شوراي نگهبان را بررسي كردند و بر اساس قانون اساسي راي دادند و انشا الله هفته آينده اين برنامه در صحن علني مجلس مطرح و بررسي نهايي خواهد شد.

بنابر اين گزارش، دكتر توكلي در ادامه با توضيح ساز و كار مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي گفت: مركز پژوهشهاي مجلس ، يك ستاد كاربردي پژوهشي و حكومتي است كه مبنا و جهت آن نيز قانون اساسي است. اين مركز با يك هسته مركزي 140 نفره كارشناسي و يك دايره غير مستقيم 600 الي 700 نفره پژوهشگران ، محققان ديني ، عالمان دانشگاهي و خبرگاني كه اهل تحقيق و بصيرت هستند كارهاي خود را انجام مي دهد.

رئيس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در پايان از رايزنان فرهنگي خواست تا با اين مركز همكاري و يا از اين مركز تقاضاي همكاري نمايند.